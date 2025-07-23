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前財長邱正雄去世 享壽83歲

中央社／ 台北22日電

知情人士今天證實，前行政院副院長邱正雄辭世，享壽83歲。邱正雄金融資歷豐富，在亞洲金融風暴期間出任財政部長，協助台灣應對金融風暴得當，曾被譽為「亞洲最佳財政部長」。

邱正雄1942年2月19日出生於花蓮，在台灣大學攻讀經濟系，並赴美國俄亥俄州立大學進修，取得經濟學博士學位。

出身中央銀行的邱正雄曾擔任外匯局副局長、業務局局長、副總裁等要職，服務資歷超過20年；後在1996年轉任財政部長，時值亞洲金融風暴，協助台灣穩健應對，能力深受肯定。2008年馬英九當選總統後，擔任行政院副院長。

財經資歷豐富的邱正雄，除公職生涯外，也歷任安泰銀行、永豐銀行、大華證券董事長、台灣大學經濟學系兼任教授等職，在產官學界都有其貢獻與影響力。

邱正雄 財政部 台灣大學

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