日本換來15％對等關稅稅率 法人：日圓對美元匯率上看130

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聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國定價日本對等關稅大降至15％，法人看好日圓升值。（路透）
美國定價日本對等關稅大降至15％，法人看好日圓升值。（路透）

美國總統川普宣布對日本關稅談定在15％，日股歡騰，法人表示，經濟擔憂緩解，不確定性下降，加上日圓對美元匯率目前在相對低點145～150的位置，預計短線有望升值往140移動，上看130～135日圓兌一美元。

日本的對等關稅從先前的25％大降至15％，有感下殺，相對目前其他已談定的亞洲國家例如越南20%、印尼19%，菲律賓19%而言低很多，市場對日本經濟受到關稅明顯衝擊的擔憂，明顯有所緩解。

根據法人內部報告評估，日本對等關稅降至15％不僅緩解市場擔憂、消除不確定性，對日本出口產業的影響已不若先前預期的悲觀，若以單純需求彈性1為計算，日本的15%關稅對於日本GDP（國內生產毛額）影響可能為0.4～0.5%；若考量日本產品競爭力以及其他亞洲和主要競爭國家關稅也可能大致在15～20%，對日本經濟的實際衝擊可能落在0.1-0.2％。

不過，川普也提到日本也將開放汽車、卡車、大米與部分農產品市場，法人指出，日本降低美國部分農產品關稅，可能稍微抑低通膨增長，因此，日本央行可能暫時觀望，不急於調整貨幣政策，等待協議內容細節與後續效果更加確定，再做反應。

日圓對美元匯率方面，法人指出，由於不確定性下降，加上日圓對美元匯率目前在相對低點145～150日圓兌1美元位罝，預計短線有望升值往140移動，上看130～135日圓兌1美元，投資標的可參考作多日圓ETF（指數型股票基金）。

關稅 日圓 日本央行

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