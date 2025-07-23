電力燈號連3紅！台綜院：6月全國產業用電量成長率0.67% 但力道收斂

台灣綜合研究院23日發布6月台灣EPI電力景氣指數。受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端服務等科技應用需求持續暢旺，加以前期急單與備貨效應延續推動，半導體及電子產業用電穩健成長，推升整體產業用電表現。全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.67%，電力景氣燈號連續3個月呈現熱絡的紅燈，在科技應用驅動下，產業動能仍具韌性。台電高壓以上用電方面，6月份整體產業用電量較去年同期成長1.88%，其中製造業用電成長1.40%，服務業用電則成長3.53%。

台綜院表示，隨著AI應用持續擴展，全球市場需求日益升高，加上先前急單效應與出口拉貨動能延燒，6月我國整體產業景氣維持穩健，產業用電與外銷訂單雙雙維持高檔；尤以半導體與電子資通訊產品接單暢旺，成為出口與生產同步成長的關鍵推力，扮演帶動國內經濟成長的主要支柱。然而，面對美國新一輪關稅政策的高度不確定性，市場保守觀望氛圍逐漸升溫，部分產業已開始調整產能與出貨節奏，反映在用電成長幅度相較上個月略為趨緩。因此，預測2025年6月份經濟成長率為5.0%。

綜觀來看，台綜院表示，在新興科技應用加速擴展與美國關稅暫緩備貨效應延續的雙重驅動下，6月整體產業用電續呈穩健成長態勢；特別是半導體產業用電維持強勁成長動能，成為支撐國內經濟高度成長的核心引擎。

然而，台綜院指出，隨著關稅暫緩期限逼近、各國關稅談判結果陸續出爐，提前拉貨紅利逐步減退，電子產業用電成長幅度已開始顯現收斂跡象。後續須持續密切關注美國關稅政策走向與國際貿易談判進展，其結果將攸關我國下半年出口動能的延續性與經濟成長的穩定性。