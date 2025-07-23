快訊

「台版紅姐」薇薇私拍直男上網賣私密片 學生、職籃球員都淪陷

台北飯店貴得驚人！日網紅嘆台灣便宜已成往事 認證「去墾丁不如飛沖繩」

日本關稅15% 學者評台灣「比日韓低不夠務實」估落在這區間

川普狠降日本對等關稅至15％ 台灣呢？經濟部這樣說

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
日本對等關稅降到15％的稅率，台灣呢？經濟部表示，台美談判進行中，由行政院經貿辦統一對外發言。圖／本報系資料照片
日本對等關稅降到15％的稅率，台灣呢？經濟部表示，台美談判進行中，由行政院經貿辦統一對外發言。圖／本報系資料照片

川普宣布與日本達成協議，關稅降至15％，符合先前市場預期15％～20％的下緣，日本股市應聲大漲，至於台灣，還是沒有進度，看著美國給日本的對等關稅稅率從25％降到15％，經濟部回應表示，「台美談判仍在進行中，相關說明由行政院經貿談判辦公室統一對外」，政府持續一貫保密態度。

美國解放日宣布的關稅稅率台灣被訂為32％，後因川普宣布暫緩實施，進而引發強力拉貨潮，來自美國客戶端的提前拉貨訂單，讓台灣第2季外銷訂單金額刷新歷史紀錄。

經濟部統計處表示，下半年外銷訂單業績表現，取決於美國對等關稅最終方案對全球經濟的影響，若全球經濟狀況受影響程度小、消費性電子產品的需求仍然旺盛，則台灣的外銷訂單可望保有旺季表現；下半年外銷訂單的成長幅度雖然比不上上半年，但不至於轉為負成長。

經濟部長郭智輝日前至立法院經濟委員會備詢時，被問到台美關稅談判進度，郭智輝表示，目前還在談判中，努力談出有利稅率，爭取比競爭國家更好的稅率，希望在8月1日以前就談好，但現在仍有很多不確定性。

關稅 美國

延伸閱讀

川普宣布日本輸美關稅降至15% 日媒：汽車關稅擬同步降至15%！

配合川普政策 美奧會禁跨性別女性參加女子賽事

關稅協議再加碼？ 川普：美日擬成立阿拉斯加LNG合資企業

郭智輝「台積電投資1650億美元」為重要談判手段！網疑惑：不是私人企業？怎又變國家籌碼

相關新聞

擔心關稅談判結果出口商先跑 新台幣午盤升值1.25角

新台幣今日開盤強勢，午盤升值1.25角，收在29.327元，匯銀人士表示，美國總統川普宣布對日本進口貨品改為課徵15%關...

日本換來15％對等關稅稅率 法人：日圓對美元匯率上看130

美國總統川普宣布對日本關稅談定在15％，日股歡騰，法人表示，經濟擔憂緩解，不確定性下降，加上日圓對美元匯率目前在相對低點...

日本關稅15% 學者：台灣比日韓低「不夠務實」 估台灣落在這區間

美國總統川普宣布美國對日本關稅從25%降到15%，一口氣調降10個百分點，中央大學經濟系教授吳大任認為，15%應該是亞洲...

川普狠降日本對等關稅至15％ 台灣呢？經濟部這樣說

川普宣布與日本達成協議，關稅降至15％，符合先前市場預期15％～20％的下緣，日本股市應聲大漲，至於台灣，還是沒有進度，...

AI取代人力？人力銀行：企業估31%工作恐消失 勞心與勞力型工作出爐

yes123求職網發布「企業缺工潮現況與AI自動化計畫調查」顯示，過半企業考慮以自動化或人工智慧方式生產或提供服務，如果...

電力燈號連3紅！台綜院：6月全國產業用電量成長率0.67% 但力道收斂

台灣綜合研究院23日發布6月台灣EPI電力景氣指數。受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端服務等科技應用需求持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。