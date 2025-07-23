AI取代人力？人力銀行：企業估31%工作恐消失 勞心與勞力型工作出爐

yes123求職網發布「企業缺工潮現況與AI自動化計畫調查」顯示，過半企業考慮以自動化或人工智慧方式生產或提供服務，如果擁有相關AI技能人才，願意提供比一般員工至少高出33.5%薪資。且企業預估十年後，因為「機器人自動化」或「AI（人工智慧）系統」，平均認為目前的工作機會將大約消失30.9%。

近期AI掀起產業革新風潮，根據yes123求職網調查顯示， 合計有51.8%的公司透露，「有考慮」以「自動化」或「人工智慧」方式，進行生產或提供服務，略高於去年調查的49.8%，而且又分成：29.3%屬於「計畫尚未進行」；22.5%屬於「計畫進行中」。

若已擬訂相關計畫，關於AI新部門、新事業的「薪酬規劃」部分，本次調查更發現，資方針對擁有相關職場技能的人才，預估他(她)的平均起薪，會比其他員工「至少」高出33.5%；這當中甚至有兩成(20.1%)的企業表態，願意提供多出「五成(含)以上」的待遇溢價空間。

在硬體端，出現機器人的自動化、全天候生產；再到軟體端，有人工智慧AI的高速運算，恐怕將有工作、行業消失，預估在「十年後」，因為發展「機器人自動化」或「AI(人工智慧)系統」，企業方面平均認為，目前的工作機會，將大約消失30.9%。

以十年後來看，在機器人自動化與人工智慧的職場，預估哪些「勞力型」工作消失機率較高？在可複選狀況下，前五名依序為：「售票員」(56.6%)、「客服人員」(55.6%)、「產線作業員」(54.6%)，以及「加油站人員」(37.2%)、「飯店櫃檯人員」(36.2%)。

至於第六到第十名，又分別是：「量販店、超商店員」(35.1%)、「電銷人員」(34.1%)、「餐廳服務生」(33%)，以及「保全人員」(31.8%)、「門市銷售員」(29.9%)。

若也以十年後來看，在未來的AI職場，預估哪些「勞心型」工作消失機率較高？同樣在可複選狀況下，前五名依序是：「翻譯人員」(40.5%)、「記者」(39.3%)、「銀行櫃檯行員」(38.3%)，以及「保險業務員」(31.4%)、「金融交易員」(30.3%)。

第六到第十名部分，又分別為：「秘書」(23.3%)、「產線工程師」(22.4%)、「金融分析師」(21.3%)，以及「會計師」(20.3%)、「金融授信人員」(18.4%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，面對薪資上漲趨勢，無法避免資方將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己；甚至可能無法解決缺工潮問題，改以自動化設備、機器人取代，或者增加現有編制內員工的工作量；加上少子化、高齡化時代來臨，企業將加快AI與無人化營運的腳步。

楊宗斌指出，從科技業的無人產線，到無人商店、無人車、無人機等試驗，以及與「FinTech」相關的理財分析，自動化、人工智慧已同時衝擊到勞力密集與資本密集型工作：代表藍領和白領階級的勞工，都需要正視這場由AI浪潮掀起的「職場革命」。

只是楊宗斌也認為，人類工作並不會完全被取代，因為勝過機器的部分，在於「人性」這兩個字：像是關心、同理心、人際互動。比如說醫護工作，不是光靠治療儀器，「醫病關係」更需要靠溝通；還有社福照護工作，不僅僅是陪伴，銀髮族更需要來自內心的「噓寒問暖」；媒體工作也不會消失，因為需要查證與深度報導分析，透過「有溫度」的文字、影音力量來影響社會。

楊宗斌建議「網路Z世代」的上班族，畢竟AI技能已逐漸成為「職場顯學」，身為社會新鮮人在未來十年內，若不懂得「人機協作」的理論，以及不會使用AI軟體來處理公務，同時提高本身工作效率，恐怕將遭到其他更專業的人士取代。