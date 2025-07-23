櫃買中心攜手台智雲及資誠 啟動「AI 新創創櫃啟航計畫」

櫃買中心（Taipei Exchange）、台灣智慧雲端服務(股)公司AI超算加速器（TWSC）及資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）為支持臺灣AI新創公司所成立的「AI新創創櫃啟航計畫」，已於7月23日正式開始收件（活動官網https://twsc.io/aiga-program/）。

櫃買中心表示，這次為首次與聯合輔導機構及產業加速器三方合作，聚焦推動AI新創公司成長，積極整合各類輔導資源與資金管道並提升公司知名度。該計畫將由台智雲AI超算加速器統籌受理申請，AI新創公司如欲加入計畫，請至活動官網填寫初步訪談申請表並檢附公司商業計畫書，台智雲AI超算加速器工作小組將安排訪談，經初步評估通過後，申請單位即可同步提出創櫃板輔導及加入該計畫申請。

經櫃買中心與台智雲審查通過，獲選加入該計畫的AI新創公司，將可獲得櫃買中心所提供的創櫃板相關輔導資源，不僅包括業務與投資媒合機會，亦可獲得台智雲及其投資夥伴針對商業模式、技術升級等面向的深度輔導，並有機會進一步簽署投資意向書。此外，資誠亦將協助企業建置基本會計及內控制度，協助公司朝具備公開發行體質的方向調整與提升。整體而言，該合作計畫資源豐沛，由櫃買中心、台智雲與資誠三方協力，為AI新創公司提供全方位成長動能，加速進入創櫃板，邁向資本市場之路。

櫃買中心為響應行政院金融監督管理委員會「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫-擴大投資創投與新創之目標，今年初重磅推出「創櫃板Plus」新制，致力協助各成長階段的中小微企業穩健踏入資本市場。該計畫特別為AI新創公司量身打造，將為入選的臺灣AI新創公司提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位支持，打造AI新創公司黃金成長的環境，歡迎全台AI新創公司踴躍報名。