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AI商機超乎預期 台6月外銷訂單連五紅

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
上半年外銷訂單3205.7億美元，躋身歷年同期次高，經濟部對下半年看法不悲觀。圖／聯合報系資料照片
上半年外銷訂單3205.7億美元，躋身歷年同期次高，經濟部對下半年看法不悲觀。圖／聯合報系資料照片

經濟部昨天發布外銷訂單統計，六月接單金額五六七點七億美元，創歷年同月次高，年增百分之廿四點六、「連五紅」，遠優於預期，主要是因為AI商機的力道超乎預測；至於下半年外銷訂單表現，經濟部認為，就看美國的對等關稅最終方案，以及對全球經濟的影響而定。

經濟部統計，第二季外銷訂單金額一七一一億美元，創歷年同季新高，年增百分之廿點九；今年上半年外銷訂單金額三二○五點七億美元，歷年同期次高，僅次於二○二二年上半年的表現。

因應美國對等關稅衝擊，美國端客戶提前拉貨，連年底節慶需要的貨品都在對等關稅緩刑期間先行備妥。經濟部統計處長黃偉傑表示，目前拉貨潮並非結束，而是慢慢收斂、趨緩，還有廠商反映拉貨動能仍然存在；外銷訂單另一道力量AI商機，「需求仍是頗為強勁，看不到對等關稅的影響」。

觀察主要貨品表現，六月資訊通信產品訂單一七五點一億美元，創歷年同月新高，年增百分之卅七點四，伺服器、網通產品、顯示卡等訂單，受惠於AI及雲端產業需求不墜而成長；以接自美國訂單增加最多。

至於下半年外銷訂單表現，黃偉傑說，下半年訂單可能已提前拉貨到上半年，下半年外銷訂單表現確實有部分會受到影響，等到美國對等關稅確定後，才能比較精準地預測，若美國關稅沒有衝擊到全球下半年經濟，則下半年也許還有不錯表現，例如，消費力道回升，下半年的消費性電子產品出貨不會受到影響。

黃偉傑對下半年外銷訂單預期並不感到悲觀，「下半年增幅不會有上半年那麼大，但目前看來應該還不致於會轉為負成長，因為全球經濟成長預測不論是上半年還是下半年，都還是維持正成長，有助於支撐全球經貿表現」。

AI 外銷 經濟部

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