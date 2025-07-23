前財長邱正雄辭世 享壽83歲

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
曾任財政部長的邱正雄辭世，享壽八十三歲。圖／聯合報系資料照片
曾任財政部長的邱正雄辭世，享壽八十三歲。圖／聯合報系資料照片

金融圈傳出，曾任行政院副院長、財政部長、央行副總裁，產官界資歷豐富的邱正雄辭世，享壽八十三歲。據了解，邱正雄近一年多來健康狀況不佳，久病纏身，接近他的友人指出，如今他的離世，對他而言未嘗不是解脫。

據悉，邱正雄因為妻子前幾年健康狀況不佳，因此對妻子的照顧非常費心，卻因此反而疏於對自己健康的照顧，近一年多來他的健康狀況急轉直下，連講話都沒有力氣，也令周圍友人及老部屬擔憂。

邱正雄也是美國艾森豪獎的得主，一位與邱正雄熟識的金融圈大老說，邱不只為人謙和，而且學問非常好，當年要不是他從央行被調到財政部，當時已是央行副總裁的他，應該早就當上央行總裁。

邱正雄也曾任安泰銀行董事長、永豐金控董事長，和台大經濟系與財金系的兼任教授，如今邱正雄辭世，也令不少友人為他惋惜。

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