台灣AI機器人聯盟成軍 拚2030產值破兆

「台灣ＡＩ機器人產業大聯盟」昨天成軍，象徵台灣發展ＡＩ機器人產業邁入新里程碑。台灣機械公會理事長莊大立表示，台灣在發展ＡＩ智慧機器人產業上，應以國家戰略思維的高度來推動產業整合，由政府攜手產業建立自主關鍵零組件體系，並協助拓展市場出海口，在全球競爭中搶占一席之地。

台灣ＡＩ機器人產業大聯盟是由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣雲端物聯網產業協會等六大公協會共同發起成立，副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、國發會副主委彭立沛等人都出席聯盟成立大會。聯盟也宣布，將透過國產化與國際化，擴大內需與出口規模，提升產品價值，目標二○三○年ＡＩ機器人產值突破兆元大關，打造台灣另一個護國神山。

智動協會理事長絲國一指出，機器人是ＡＩ技術落地的重要載具，也是ＡＩ結合晶片、機械、資通訊與軟韌體等跨領域技術的複合系統。台灣的機器人發展至今已具有相當基礎的軟硬體產業鏈，在這個基礎上再加入ＡＩ，將可使現有機器人產品升級。

未來加上六個公協會會員的合作，在ＡＩ機器人關鍵零組件、共用平台、系統整合共同協力，將可真正打造ＡＩ機器人生態系，讓國產化機器人落地應用與全球輸出。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，台灣擁有從半導體、晶片、感測模組到系統整合的完整ＩＣＴ優勢，是推動ＡＩ機器人產業的最佳基地。他說，隨著ＡＩ技術成熟，機器人應用正擴展至醫療、農業、餐飲、城市治理等多元場域。

彭双浪指出，電腦公會將持續整合ＡＩ新創、晶片、雲端與感測資源，透過公會各項平台促進跨域合作，加速技術落地與全球接軌。

台灣雲協理事長吳政忠則表示，人型機器人是台灣科技產業下一個兆元應用的關鍵布局，台灣雲協特別成立「人型機器人ＳＩＧ」平台，將以解構技術與生態系、定位市場與定義需求、分工合作與共創作為策略三步曲，推動ＩＣＴ與機械產業的跨域軟硬體整合。