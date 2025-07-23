國泰金3引擎 助力打造亞資中心

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
「亞洲資產管理中心高雄專區」昨舉行聯合揭牌典禮，金管會主委彭金隆（右一）、高雄市長陳其邁（左一）頒發許可證、揭牌予國泰世華銀董事長郭明鑑（左二）、代理總經理鄧崇儀（右二）。圖／國泰金控提供
「亞洲資產管理中心高雄專區」昨舉行聯合揭牌典禮，金管會主委彭金隆（右一）、高雄市長陳其邁（左一）頒發許可證、揭牌予國泰世華銀董事長郭明鑑（左二）、代理總經理鄧崇儀（右二）。圖／國泰金控提供

響應「亞洲資產管理中心」，國泰金控不落人後，將以「銀行、保險、資產管理」三大引擎，橫向串聯集團資源，助力打造亞洲資產管理中心。昨受邀出席金管會「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮，展現公私協力推動台灣金融專區邁向全球資本市場的高度支持與執行力。

國泰世華銀行接軌國際級資產管理一站式服務，精準回應高資產客戶多元且國際化的需求；國泰人壽自七月一日開辦高資商品短短不到半個月，審核中案件保費已累積破千萬元，可見台灣隱藏高資產商機可期。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇在高雄資產管理專區聯合揭牌典禮上表示，「國泰世華銀行很榮幸成為首批設立高雄專區分行的業者之一，我們將以專區為契機，串聯集團內不同金融事業體，多元試辦涵蓋跨境金融服務、金融資產組合融資（Lombard Lending）、保單及保費融資新商品、家族辦公室另類投資等業務，展現對主管機關政策方向的高度支持與執行力」。

為提升服務效能，國泰世華銀行也將導入系統支援，全面優化交易效率與風險控管，精準掌握全球市場脈動。傅伯昇說，高雄專區的設置不僅有助於高資產業務拓展，更代表營運上的一大挑戰。

為此，國泰世華將結合集團海內外專業經驗與協作資源，精準回應高資產客戶多元且國際化的需求，充分展現國泰於高資產客戶服務上的深度與廣度。

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