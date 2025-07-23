台美擬合建太空港 國科會：拓展更多太空合作可能性

經濟日報／ 記者江睿智、科技組／台北報導

美國在台協會（AIT）釋出台美可望啟動「太空港」合作的訊息，國科會表示，台美的太空合作從過去到現在、未來，都在持續進行，對於拓展更多可能性，我方樂觀其成。

對於太空港合作地點，AIT原本在臉書上貼文點出，台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來太空港，但在發文不久後，內文刪除「台灣考慮屏東九棚為發射場地」文字，引發市場討論。

太空港計畫一種全新的運輸模式，利用大型飛機夾帶太空飛行器升空，飛至廣闊的海域上空後釋放，太空飛行器點燃引擎、垂直穿出大氣層，調整姿態後以自由落體方式重返地表，最後降落於指定機場

美國相當重視太空港發展。美國聯邦航空總署（FAA）官網提到，美國太空港在日益成長的全球商業太空運輸產業中扮演著關鍵角色。

太空 機場 美國在台協會

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