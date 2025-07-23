AI需求火熱 外銷訂單連五紅 6月增24%達567億美元 優於預期

經濟部昨（22）日表示，受惠於AI需求強勁及對等關稅提前拉貨潮，6月外銷訂單金額567.7億美元，創歷年同月次高，年增24.6%，表現優於預期，為連五月正成長；上半年訂單3,205.7億美元，創歷年同期次高，年增16.6%。

展望下半年接單，經濟部表示，須視美國對等關稅最終稅率是否影響全球需求而定。

經濟部統計處長黃偉傑分析，整體來看，美國對等關稅前拉貨潮已有收斂，但因AI需求持續強勁，估計7月外銷訂單金額540億至560億美元，年增7.9%至11.9%。

經濟部統計，6月外銷訂單金額為567.7億美元，月減2%，年增24.6%。黃偉傑指出，6月接單較5月少，各產業中，部分廠商反映拉貨潮漸趨緩，部分廠商則認為拉貨動能仍在，整體判斷拉貨潮漸收斂，預期7月接單金額也會較6月少。

黃偉傑表示，今年上半年接單情勢主要有兩大因素交互影響：對等關稅前拉貨潮、AI需求。6月接單年增表現優於預期，主要還是受惠於AI商機，資訊通信產品、電子產品接單優於預期，接單金額皆創歷年同月新高。

展望下半年訂單，黃偉傑分析，須待美國對等關稅最終稅率確定才會明朗。各界都不知道最終稅率，因不確定性高，下半年需求很有可能都提前在上半年拉貨，要看最終稅率是否會影響全球經濟成長。

他表示，下半年有美系手機新品上市、接著還有傳統年終旺季，都有助於推升消費力道，惟美國對等關稅不確定性高，下半年接單「好或壞，都在美國對等關稅如何訂」，預期下半年增幅將不如上半年，但不至於轉為負成長，主要是目前全球經濟預測機構，都認為下半年全球經濟仍呈正成長。

黃偉傑指出，儘管AI需求強勁，但全球終端需求的確未見回升。外銷訂單的四大傳產貨品中，6月僅機械產品一枝獨秀，接單金額年增10.6%，至於基本金屬、塑橡膠製品、化學品等貨品接單則分別呈年減10.2%、11.4%、8.7%，主要是受到全球需求減緩及大陸產能過剩影響。

他表示，傳產貨品接單穩住、甚至轉為正成長，取決於美國對等關稅。如果對等關稅未衝擊全球需求，全球經濟成長的餅大一點，傳產接單就有機會分到多一點。



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