台美擬合建太空港 科技外交 打造里程碑

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

美國釋出善意要與台灣攜手打造「太空港」，全面強化太空科技布局。業界分析，若台美合作太空港成局，不僅是美國與台灣科技領域的深度合作，更是重要的科技外交里程碑。

美國聯邦航空總署（FAA）已經授權超過20座商用太空港，希望透過太空港計畫打造全新的運輸模式。太空港是專門提供火箭、太空船或者太空飛機發射及著陸的地面設施，類似飛機起降用的「機場」，被視為是太空旅遊、衛星發射、太空貨運等太空經濟的關鍵基礎設施。

業界認為，太空運輸時代即將到來，台灣不僅提升衛星自製率，積極投入自製火箭發射，在美國釋出善意情況下，未來可望打造太空港，全面強化太空科技布局。台灣透過設置太空港，除可完成「火箭阿伯」（太空中心主任吳宗信）的火箭發射夢想，還可發展無人火箭及太空運輸。

業界指出，現在太空運輸技術仍在發展中，通常採取亞軌道飛行，透過飛行高度達到卡門線100公里的太空邊界，如果是垂直發射，就是以拋物線方式落回地球，或者空中飛，滑翔降落等，或者極高速地對地的運輸，目前馬斯克旗下SpaceX的星艦計劃（Starship），貝佐斯旗下藍色起源（Blue Origin），英國富豪布蘭森旗下太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Ga）均積極投入。

另一方面，近年台灣積極提升太空科技能力，賴清德總統就職演說，更將「競逐太空、探索海洋」作為台灣產業發展三大方向之一。

國家太空中心積極提升衛星及火箭的自製，今年打造「福衛八號」，從設計、製造到整合測試，有超過20家產學研單位參與，更有高達84%的關鍵元件完全由國內團隊自主研發。

從衛星、火箭到太空港，台灣積極強化自主整合能力，打造台灣太空產業供應鏈，更積極投入自製火箭。

太空 火箭 美國

延伸閱讀

台美共建太空港 華通、元晶、事欣科、耀登 太空四大天王迎兆元大商機

台美合作開發太空港？ 張競：「速食麵」合作計畫要審慎

屏東九棚被點名具太空港潛力 鍾佳濱：越靠近赤道越好

太空港成外交合作新亮點 美國發展為何重點一次看

相關新聞

AI需求火熱 外銷訂單連五紅 6月增24%達567億美元 優於預期

經濟部昨（22）日表示，受惠於AI需求強勁及對等關稅提前拉貨潮，6月外銷訂單金額567.7億美元，創歷年同月次高，年增2...

日反傾銷調查 盯上不銹鋼板 台廠面臨三風險

日本政府經濟產業省與財務省22日宣布，即日起針對從中國大陸與台灣進口的鎳基合金冷軋不銹鋼板和鋼帶，啟動反傾銷調查，調查原...

台美擬合建太空港 迎兆元商機 華通、元晶、事欣科、耀登利多

美國在台協會（AIT）於臉書發文指出，台美可望啟動「太空港」合作，台北與休士頓間的旅行時間可望藉此縮短至2.5小時。業界...

台美擬合建太空港 國科會：拓展更多太空合作可能性

美國在台協會（AIT）釋出台美可望啟動「太空港」合作的訊息，國科會表示，台美的太空合作從過去到現在、未來，都在持續進行，...

台美擬合建太空港 科技外交 打造里程碑

美國釋出善意要與台灣攜手打造「太空港」，全面強化太空科技布局。業界分析，若台美合作太空港成局，不僅是美國與台灣科技領域的...

上月美國訂單跳增34% 金額達199億美元 連15月正成長

經濟部昨（22）日統計，台灣接自美國訂單持續熱絡，6月自美國接單金額199.4億美元，較去年同期跳增34.8%，成長力道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。