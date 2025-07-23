台美擬合建太空港 科技外交 打造里程碑

美國釋出善意要與台灣攜手打造「太空港」，全面強化太空科技布局。業界分析，若台美合作太空港成局，不僅是美國與台灣科技領域的深度合作，更是重要的科技外交里程碑。

美國聯邦航空總署（FAA）已經授權超過20座商用太空港，希望透過太空港計畫打造全新的運輸模式。太空港是專門提供火箭、太空船或者太空飛機發射及著陸的地面設施，類似飛機起降用的「機場」，被視為是太空旅遊、衛星發射、太空貨運等太空經濟的關鍵基礎設施。

業界認為，太空運輸時代即將到來，台灣不僅提升衛星自製率，積極投入自製火箭發射，在美國釋出善意情況下，未來可望打造太空港，全面強化太空科技布局。台灣透過設置太空港，除可完成「火箭阿伯」（太空中心主任吳宗信）的火箭發射夢想，還可發展無人火箭及太空運輸。

業界指出，現在太空運輸技術仍在發展中，通常採取亞軌道飛行，透過飛行高度達到卡門線100公里的太空邊界，如果是垂直發射，就是以拋物線方式落回地球，或者空中飛，滑翔降落等，或者極高速地對地的運輸，目前馬斯克旗下SpaceX的星艦計劃（Starship），貝佐斯旗下藍色起源（Blue Origin），英國富豪布蘭森旗下太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Ga）均積極投入。

另一方面，近年台灣積極提升太空科技能力，賴清德總統就職演說，更將「競逐太空、探索海洋」作為台灣產業發展三大方向之一。

國家太空中心積極提升衛星及火箭的自製，今年打造「福衛八號」，從設計、製造到整合測試，有超過20家產學研單位參與，更有高達84%的關鍵元件完全由國內團隊自主研發。

從衛星、火箭到太空港，台灣積極強化自主整合能力，打造台灣太空產業供應鏈，更積極投入自製火箭。