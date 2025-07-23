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台美擬合建太空港 迎兆元商機 華通、元晶、事欣科、耀登利多

經濟日報／ 本報綜合報導
美國在台協會（AIT）於臉書發文指出，台美可望啟動「太空港」合作，台北與休士頓間的旅行時間可望藉此縮短至2.5小時。圖為休士頓太空中心。記者胡瑞玲／攝影
美國在台協會（AIT）於臉書發文指出，台美可望啟動「太空港」合作，台北與休士頓間的旅行時間可望藉此縮短至2.5小時。圖為休士頓太空中心。記者胡瑞玲／攝影

美國在台協會（AIT）於臉書發文指出，台美可望啟動「太空港」合作，台北與休士頓間的旅行時間可望藉此縮短至2.5小時。業界看好這是台美太空產業大突破，相關商機上看兆元，華通（2313）、元晶、事欣科、耀登等台灣太空關鍵元件「四大天王」迎來大商機。

業界分析，台灣已在航太衛星產業嶄露頭角，以低軌衛星為例，昇達科、啟碁等取得一席之地。要把火箭送上太空，品質要求更嚴格，單價也更好，引動的商機包括零件、基地站、後勤保養維修等，助益台廠甚大。

台灣太空關鍵元件「四大天王」各在其所屬產業居要角，華通為全球高密度連接板（HDI）龍頭，元晶是台灣太陽能模組一哥，事欣科是專精航太領域的工業電腦大廠，耀登是國內少數同時具備衛星軟硬體整合能力的業者。四家廠商均有太空產業供貨實績，深獲國際大廠肯定，將搶下第一波商機。

AIT表示，台美太空合作從過去、現在、未來，都在持續拓展更多可能性。若透過亞軌道飛行，台北與休士頓之間的旅行時間可望由目前的13到16小時，縮短至2.5小時。休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，若展開合作，初期可能以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，再考慮載人飛行。

美方期盼與台灣共建太空港，太空商機再度成為市場焦點，台灣太空關鍵元件「四大天王」都準備好了。

華通的硬性電路板已在航太領域闖出一片天，具有先行者優勢，並領先在泰國開出產能。該公司目前正積極開發藍海產品，以發展衛星通訊、AI伺服器、資料中心與光通訊等應用業務。

華通正積極開發主要成長動力產品，包含資料中心與高速傳輸、衛星通訊設備應用、汽車電子產品等，並且把太空開發領域等列入長期發展計畫。

事欣科近年穩步擴大航太相關業務，其產品應用從商用航空機上娛樂設備到軍用航太等級國防電子組件，知名的好奇號（Mars Rover）火星車與太空站等航太設施皆有採用事欣科產品。事欣科也間接打入SpaceX供應鏈，主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等。

火箭與衛星要上太空，電源電力不可少，太陽能是主要來源之一。元晶太陽能電池與模組產品已跟著SpaceX上太空，後續也可望擔綱「太空港」載具太陽能發電供應要角。

目前有不少火箭採用太陽能發電，由於太空等級零組件是航太產業中難度最高的類別，加上許多驗證流程必須通過，且太空環境相當嚴苛，因此零組件的可靠度相當重要，元晶的太陽能電池與模組深獲SpaceX肯定，也將搶食台美太空港商機。

太空 航太 太陽能電池

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