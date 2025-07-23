財部對越南水泥課反傾銷稅

財政部關務署昨（22）日公告，自今年7月28日起，對越南卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅，為期五年，稅率13.59％至23.2％。

台泥（1101）肯定這項決定，顯現政府維護國內產業公平貿易環境的決心。但這次反傾銷稅率，僅能部分縮小進口水泥與台灣本地生產水泥間新台幣500至700元的價差，在碳有價制度實施後，不公平競爭現象只會持續擴大。

此案是由台灣區水泥工業同業公會向財政部提出申請，財政部在2024年8月展開反傾銷調查，經過產損、傾銷認定，以及關稅稅率審議小組討論，公告自今年7月28日起課徵反傾銷稅，為期五年。

關務署表示，此次案件經財政部及經濟部分別完成最後認定，涉案廠商確有傾銷情事，且其傾銷對國內產業有實質損害之虞，另依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯的負面效果。

關務署指出，台灣廠商進口涉案貨物時，必須提交個別廠商生產並直接出口至台灣的相關進口證明資料，經海關審核後，才得適用個別廠商稅率。否則將依其他廠商較高稅率課徵。

據公告，涉案廠商適用稅率方面，特定廠商稅率在13.59％至19.25％之間，除正面表列的廠商，其餘製造商或出口商稅率為23.2％。

關務署公告，考量對國家經濟利益影響，對自烏克蘭產製進口碳鋼鋼板，再暫停課徵反傾銷稅一年。關務署從2022年開始對自巴西、中國大陸、印度、印尼、南韓及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板繼續課徵反傾銷稅，另考量對國家整體經濟利益影響，暫停對烏克蘭課徵一年。