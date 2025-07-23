日反傾銷調查 盯上不銹鋼板 台廠面臨三風險

日本政府經濟產業省與財務省22日宣布，即日起針對從中國大陸與台灣進口的鎳基合金冷軋不銹鋼板和鋼帶，啟動反傾銷調查，調查原則上為期一年，將依照調查結果判斷是否徵收反傾銷稅。

綜合共同社和路透報導，包含日本製鐵（Nippon Steel）在內的數間日本大型公司認為，日本國內需求被搶占而被迫降價，先前在5月12日提出申請，要求日本當局調查。

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日鐵等公司的申訴主張，在日本銷售的鋼板若是陸製，價格比大陸當地低20%至50%，台灣生產的則比台灣國內低3%至20%，致使日企無法訂出能反映成本上升的合理價格，蒙受營業利益縮水等損失。

上市鋼廠指出，台灣不銹鋼產品具備「低成本、高品質與短交期」三大優勢，當主要出口市場以調查或關稅手段設限時，台灣出口商將面臨轉單困難、訂單縮減甚至產線閒置的風險。若全球主要經濟體紛紛效法，轉向鋼鐵自保主義，將壓縮台灣的生存空間，導致區域競爭惡化、價格混亂，削弱整體產業競爭力。

報導指出，大陸鋼鐵製造商產能過剩、又大量傾銷海外，引發各國憂慮。許多國家批評陸企接受政府補貼，生產超出國內需求的鋼鐵等，並以低價向海外出口，導致國際市場行情惡化。

其他國家已對大陸實施反傾銷或類型的措施，例如南韓當局先前決定對源自大陸的不銹鋼厚板徵收超過20%反傾銷稅。綜合韓聯社和朝鮮日報報導，南韓產業通商資源部貿易委員會6月26日宣布，經調查後認定，大陸進口不銹鋼厚板存在傾銷行為，給南韓產業造成實質性損失，決定向企劃財政部建議徵收21.62%的反傾銷稅，為期五年。

相形之下，日本迄今尚未採取相關行動。日鐵總裁、同時身兼日本鐵鋼聯盟會長的今井正已屢次示警日本若未因應，恐將暴露於廉價進口鋼材的衝擊，傷害本土的生產。