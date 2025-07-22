前財長邱正雄辭世 享壽83歲

金融圈傳出，曾任副閣揆、財政部長、央行副總裁，產官界資歷厚實的大老級人物邱正雄已辭世，享壽83歲。據了解，邱正雄近一年多來健康狀況不佳，久病纏身；接近邱正雄的友人指出，如今他的離世，對他而言未嘗不是解脫。

據悉，邱正雄因為妻子前幾年健康狀況不佳，因此對妻子的照顧非常費心，但卻因此反而疏於對自己健康的照顧，近一年多來他的健康狀況急轉直下，連講話都沒有力氣，也令周圍友人及老部屬擔憂。邱正雄本身也是美國艾森豪獎的得主，一位與邱正雄熟識的產官學界大老回憶，他不只為人謙和，而且學問非常好，而且當年要不是他從央行被調到財政部，當時已是央行副總裁的他，歷任央行業務局副局長、外匯局副局長、業務局局長、並曾以央行副總裁兼任經研處處長，應該早就當上央行總裁，這位大老認為，邱正雄若出任央行總裁，也將是一位非常有聲有色的央行總裁。

除了縱橫官場，邱正雄也曾任安泰銀行董事長、永豐銀行董事長，和台大經濟系與財金系的兼任教授，如今邱正雄辭世，也令不少友人為他惋惜。