資通訊接單 一路走旺

AI需求強勁，6月台灣資訊通信產品接單強強滾，年增37.4%，增幅創2021年10月以來、45個月新高。經濟部統計處長黃偉傑表示，全球AI需求沒有趨緩，下半年也有新晶片上市，預計下月接單續強。

全球AI需求強勁，主要反映在資訊通信產品、電子產品接單，6月接單金額雙創歷年同月新高，表現搶眼。不過，黃偉傑提到，被動元件、記憶體拉貨潮有出現趨緩。

經濟部指出，6月資訊通信產品接單175.1億美元，年增37.4%，受惠AI及雲端產業需求不墜，推升伺服器、網通產品、顯示卡等訂單成長；以接自美國增24億美元較多。累計上半年920億美元，年增18.7%。

6月電子產品接單209.8億美元，年增35%，增幅雖不如4月表現，但仍在高檔，主要是IC製造、IC設計、印刷電路板、封測等接單增加；以接自美國增23.7億美元、陸港增16.7億美元較多。累計上半年1,230.9億美元，年增27.3%。至於光學器材，6月接單19.1億美元，年增6.7%，主因光學鏡頭、光學檢測及量測設備接單成長；以接自東協增1.2億美元較多。累計上半年105.6億美元，年增6.5%。

6月機械貨品接單18.5億美元，年增10.6%，主因自動化設備需求增加，加上工具機訂單成長所致；以接自美國增1.6億美元較多。累計上半年100.3億美元，年增5.5%。