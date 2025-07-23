機械與工具機業看關稅、匯率 牽動競爭力

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

關稅未定與匯率升值，衝擊台灣機械與工具機產業，機械公會理事長莊大立與工具機公會理事長陳伯佳昨（22）日均表示，關稅及匯率都是關鍵，牽動台灣產業全球競爭力，期盼我關稅與匯率條件都能優於日、韓等競爭對手國。

莊大立指出，關稅這件事其實非常現實，台灣若被課得高，競爭力就是會下降，特別是跟其他競爭國家相比，他們的稅率條件一旦更好，我們自然吃虧，若關稅真的提高，台灣對美的出貨量將下降，業界不免憂心。

莊大立說，之前確實有一些提前拉貨的現象，但目前看起來已經結束。很多國外客戶也在問，但因國際政經情勢還不是很明朗，他們也無法明確下單。

針對匯率影響部分，莊大立說，出口廠商當然希望新台幣維持相對弱勢，但業界最關心的是「相對匯率」，不是台幣強或弱，而是相對於競爭對手，例如日、韓等國的變化，匯率與關稅一樣會直接影響台廠競爭力。

匯率 關稅 新台幣

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