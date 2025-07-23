上月美國訂單跳增34% 金額達199億美元 連15月正成長

經濟部昨（22）日統計，台灣接自美國訂單持續熱絡，6月自美國接單金額199.4億美元，較去年同期跳增34.8%，成長力道驚人，訂單更為連15月正成長，反映美國市場對AI需求不減。

此外，6月來自中國大陸及香港的訂單117.9億美元，年增15%，主要是IC設計訂單增加。

圖／經濟日報提供

經濟部指出，6月外銷訂單海外生產比46%，今年上半年平均海外生產比45.7%，雙創18年來同期最低。

經濟部統計處長黃偉傑表示，主因是資訊通信及電子產品廠商提升在國內生產比重所致。

美國及中國大陸為台灣前兩大接單來源國。經濟部統計指出，6月美國訂單199.4億美元，月減5.5%，年增34.8%，以資訊通信增53.1%較多，電子產品增39.9%次之。累計上半年1,119.9億美元，年增28.9%。

6月自中國大陸及香港接單117.9億美元，月增12.7%、年增15%，主要是電子產品增加16.7億美元、增加31.7%較多。累計今年上半年628.5億美元，年增2.6%。

黃偉傑指出，中國大陸及香港訂單之所以增加，主要是IC設計訂單增加，因陸系手機上市，手機晶片是由台灣生產。

此外，針對傳產貨品產能過剩，中國大陸現也開始減少供應，這有助於去化庫存，也可減少外溢到全世界各地。

自東協接單表現也亮眼。6月東協訂單96.7億美元，月減14.6%，年增41.7%，以資訊通信產品增加11.6億美元、增48.6%較多，電子產品增53.5%次之。累計上半年訂單587.8億美元，年增28.3%。

6月自歐洲接單66.9億美元，月減3%，年增2.2%，也以資訊通信產品增加2.2億美元或增7.2%較多，惟基本金屬減少0.8億美元或減 17%，抵銷部分增幅。累計上半年408.6億美元，年增1.3%。

6月自日本接單31.7億美元，月增12.7%，年增38.5%，同樣是資訊通信產品增72.8%，其他產品（如遊戲機等）增73.1%。累計上半年161.8億美元，年增22.8%。