颱風肆虐…心繫環境復原 彭啓明再度赴前線督導廢太陽能板清理

針對社會各界關切本次丹娜絲風災後環境復原工作，環境部已協助調度11縣市環保單位機具及人力支援，同時針對受損太陽能板清理、水質監測、災害石綿建材廢棄物補助、登革熱防治等，全力協助地方進行災後復原。環境部長彭啓明22日再次前往另一家廢太陽光電板處理廠，了解其循環技術與投入災後處理之準備，第一線面對面討論解決問題。

風災發生之後，彭啓明相當關心受災區域的環境復原情況，特別是這次大規模的太陽光電遭到風災損害，受損的太陽能板急需有規模的清運、回收。在風災後第一時間，彭啓明12日即前往廢太陽光電板處理廠，了解處理量能及循環方式；19日再以非公開行程至災區實地了解災後廢棄物清運、石綿建材廢棄物集中現況與登革熱防治工作。

為加速受災地區環境及登革熱防治，環境部協助調度11縣市環保單位機具及人力支援，累計7月22日止，動員1,983人力、376台山貓、206鏈鋸、643台抓斗車、49台貨車、4台怪手，攜手各地方政府全力協助災區復原。

針對廢太陽光電模組，環境部要求光電業者於二週內務必儘速清除廢太陽能板並復原現場，屆期若未完成清除將依廢棄物清理法規定裁處，最高可處300萬元以下罰鍰；針對受損水域光電案場，持續定期抽驗，以全面確保水質安全無虞；針對災害石綿建材廢棄物補助，環境部於7月21日，已核列災區縣市共2,450萬元補助經費，並視察指示擴大石綿建材廢棄物暫存區，優先將受災戶石綿建材廢棄物集中至地方政府貯存場所，後續並將爭取處理專案補助經費。