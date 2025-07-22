快訊

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

上半年營收「這9大類股」成關稅受害族群 電腦及週邊設備成長最強

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
美國總統川普。圖／路透
美國總統川普。圖／路透

今年上半年全體上市公司營收創下21兆4,232億元歷史新高，較去年同期大幅成長14％，對等關稅似乎未造成明顯波動。但CRIF中華徵信所指出，檢視32大類股中13大類股營收呈衰退，以金融保險類股衰退幅度最大；其他衰退幅度達4％以上的九大類股為塑膠、汽車、建材營造、鋼鐵等，明顯是對等關稅最大受害族群。

CRIF指出，上市公司掛牌32大類股上中有19大類股營收成長，其中並有九大類股上半年營收成長達10％以上，分別是電腦及週邊設備、綠能環保、半導體、其他電子、資訊服務、生技醫療、電子零組件及通訊網路。另有13大類股營收衰退，其中以金融保險類股因金控及壽險業匯損嚴重導致營收衰退23.87％，衰退幅度最大。

其他衰退幅度達4％以上的九大類股分別為塑膠、汽車工業、其他類股、油電燃氣、建材營造、鋼鐵、紡織纖維及造紙工業，且這九大類股第2季營收衰退幅度都超過第1季，明顯是對等關稅影響下最大受害族群。若將生技醫療列入科技產業，在營收成長達10％以上的九大類股全部為科技產業，明顯呈現科技類股與傳產類股的強弱分明。

上半年營收成長類股中，電腦及週邊設備類股營收成長達38.82％，表現最強，甚至成長率還超過半導體類股的25.46%，是罕見下游產品成長超過上游產品的情況。尤其是電腦及週邊設備第2季營收成長率高達41.92％，表現更勝第1季營收成長，顯示市場需求仍然維持強勁。其中AI伺服器股的緯創（3231）、廣達（2382）分別成長87.36％、73.98％，是拉高類股成長的關鍵，技嘉（2376）、微星（2377）、英業達（2356）成長也都達20%以上。同類股中表現最猛的為神達（3706），受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的強力需求，以及車用電子及Edge AI 產品出貨也穩健重返成長，上半年營收成長高達120.93％。

至於半導體類股上半年營收成長25.46％，創下3兆550億元的同期新高，排名第三位。不過半導體類股第2季營收成長24.26％，遜於第1季的27.02%，第3季的表現仍然需要觀察。其中台積電（2330）上半年營收成長40.03%，雖然在同類股中營收成長排第8名，但是上半年營收較去年同期增加5,069億元，仍是同類股營收增加最多的公司。同時台積電第2季營收9,337.92億元，較去年第2季成長47.40％，也腃過第1季成長的41.61％，成長動能充沛。

CRIF強調相對於電子科技業的表現亮麗，面對對等關稅的衝擊，傳統產業族群上半年表現極不理想；等待對等關稅放榜的傳統產業，應該做更積極的營運衝擊準備。

營收 關稅 半導體 台積電 壽險業 傳統產業 上市公司

延伸閱讀

川普課汽車關稅 害GM通用上季獲利減逾三成

川普關稅未明…台股跌逾300點 新台幣升轉貶收29.452元

印度拒開放農業、乳製品產業 消息人士：美印達協議前景黯淡

謝金河：關稅談判不在技術在付出多少 政黨不該互相指責

相關新聞

護國神山不在了？經部：台積根留台灣 美國廠區建6座廠是「樹大分枝」

經濟部表示，針對部分人士惡意解讀經濟部長郭智輝立院質詢內容，並刻意渲染為「護國神山不在了」，令人遺憾。經濟部強調，台積電...

高價購買綠電是虧損主因？台電：非台灣獨有且自馬前總統任內實施

國際燃料價格回跌至俄烏戰爭前水準，但台電今年仍持續虧損令外界難以理解，在野黨立委將矛頭指向「高價購買綠電是台電虧損主因」...

上半年營收「這9大類股」成關稅受害族群 電腦及週邊設備成長最強

今年上半年全體上市公司營收創下21兆4,232億元歷史新高，較去年同期大幅成長14％，對等關稅似乎未造成明顯波動。但CR...

外商投資台灣 台版「肥咖條款」CRS申報帳戶筆數金額齊增

財政部今天公布113年度台版「肥咖條款」CRS申報統計，申報金融機構1842家，澳、日、英稅務居住者金融帳戶共逾20.3...

經發會顧問會議落幕 卓榮泰：AI新十大建設聚焦五大目標

行政院長卓榮泰22日親自主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議 （創新經濟分組），並積極聽取與會顧問針對「兆元投資國...

美對等關稅寬限至7月底 外銷拉貨潮未了…上半年訂單搶次高

美國對等關稅「緩刑」雖延長至7月底，但拉貨潮已逐漸趨緩。經濟部22日發布外銷訂單統計，6月接單金額567.7億美元，遠優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。