上半年營收「這9大類股」成關稅受害族群 電腦及週邊設備成長最強

今年上半年全體上市公司營收創下21兆4,232億元歷史新高，較去年同期大幅成長14％，對等關稅似乎未造成明顯波動。但CRIF中華徵信所指出，檢視32大類股中13大類股營收呈衰退，以金融保險類股衰退幅度最大；其他衰退幅度達4％以上的九大類股為塑膠、汽車、建材營造、鋼鐵等，明顯是對等關稅最大受害族群。

CRIF指出，上市公司掛牌32大類股上中有19大類股營收成長，其中並有九大類股上半年營收成長達10％以上，分別是電腦及週邊設備、綠能環保、半導體、其他電子、資訊服務、生技醫療、電子零組件及通訊網路。另有13大類股營收衰退，其中以金融保險類股因金控及壽險業匯損嚴重導致營收衰退23.87％，衰退幅度最大。

其他衰退幅度達4％以上的九大類股分別為塑膠、汽車工業、其他類股、油電燃氣、建材營造、鋼鐵、紡織纖維及造紙工業，且這九大類股第2季營收衰退幅度都超過第1季，明顯是對等關稅影響下最大受害族群。若將生技醫療列入科技產業，在營收成長達10％以上的九大類股全部為科技產業，明顯呈現科技類股與傳產類股的強弱分明。

上半年營收成長類股中，電腦及週邊設備類股營收成長達38.82％，表現最強，甚至成長率還超過半導體類股的25.46%，是罕見下游產品成長超過上游產品的情況。尤其是電腦及週邊設備第2季營收成長率高達41.92％，表現更勝第1季營收成長，顯示市場需求仍然維持強勁。其中AI伺服器股的緯創（3231）、廣達（2382）分別成長87.36％、73.98％，是拉高類股成長的關鍵，技嘉（2376）、微星（2377）、英業達（2356）成長也都達20%以上。同類股中表現最猛的為神達（3706），受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的強力需求，以及車用電子及Edge AI 產品出貨也穩健重返成長，上半年營收成長高達120.93％。

至於半導體類股上半年營收成長25.46％，創下3兆550億元的同期新高，排名第三位。不過半導體類股第2季營收成長24.26％，遜於第1季的27.02%，第3季的表現仍然需要觀察。其中台積電（2330）上半年營收成長40.03%，雖然在同類股中營收成長排第8名，但是上半年營收較去年同期增加5,069億元，仍是同類股營收增加最多的公司。同時台積電第2季營收9,337.92億元，較去年第2季成長47.40％，也腃過第1季成長的41.61％，成長動能充沛。

CRIF強調相對於電子科技業的表現亮麗，面對對等關稅的衝擊，傳統產業族群上半年表現極不理想；等待對等關稅放榜的傳統產業，應該做更積極的營運衝擊準備。