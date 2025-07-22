經發會顧問會議落幕 卓榮泰：AI新十大建設聚焦五大目標

行政院長卓榮泰22日親自主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議 （創新經濟分組），並積極聽取與會顧問針對「兆元投資國家發展方案」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」、「國家人才競爭力躍升方案」及「AI新十大建設推動方案（草案）」等報告所提建言。卓指示各部會將與會顧問所提意見，列入工作重點及未來管理規劃，務必詳實記錄，做成書面報告，由國家發展委員會進行統籌與考核，並透過經發會及行政院院會等機制，形成正式推動的政策與方向。

卓榮泰致詞時指出，為因應國際情勢挑戰、指引整體國家經濟發展重要方向，行政院自2024年成立「行政院經濟發展委員會」，這一年多來，已召開數次會議，並擬定多項重要決議，同時亦依據決議方向訂定各項具體政策，逐步落實推動，顯見該委員會已成為重要經濟政策的討論平臺。

卓榮泰表示，臺灣正面臨新一波國際經貿挑戰，加以AI科技衝擊，以及整體地緣政治所產生不確定的風險因素，相信唯有政府更站穩腳步，並加快速度，才能因應各種情勢快速變化。而除了今日「創新經濟」分組顧問會議外，後續將召開「包容成長」與「均衡臺灣」分組顧問會議，行政院將於蒐集各位顧問委員意見後，再正式召開一場經發會會議，並提出未來推動國家經濟發展的新方向。

隨後，卓榮泰在聽取歷次會議進度報告後，針對國家發展委員會「兆元投資國家發展方案」表示，本案自推動迄今，民參簽約金額已突破千億元，成果顯著。面對國內外經濟新局，中央政府財政遭嚴重限縮，政府必須以更有限資源，面對國內外更大挑戰，因此透過本方案建構公私協力平臺，引進民間資金，擴大投資國家建設；同時，政府加強法規鬆綁，提升公共建設投資誘因及彈性，增加案源、公共建設投資管道，加速落實重大經濟與社會建設。

卓榮泰指出，國發會、財政部及金融監督管理委員會已提出未來促參推動精進方向，請各部會積極配合規劃，善用創新多元促參模式，加速推動社會住宅、長照機構等指標性促參案，以因應少子女化、高齡化等人口趨勢挑戰，增強社會韌性。

有關金管會「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」一案，卓榮泰表示，本案推動目的是為吸引境內外資金投資臺灣，具有高度戰略意義，相關規劃已展現初步階段性具體成果。卓榮泰請金管會持續積極推動，並適時對外說明各階段推動重點，以凝聚政策支持，讓大眾有感。對於已啟動的高雄資產管理專區、個人投資儲蓄帳戶（TISA）、ETF商品多元化等重點項目，請金管會持續觀察實際運作及成效，並依據執行情形滾動檢討精進。

卓榮泰另指出，涉及跨部會協作部分，請金管會儘速盤點後續所需其他部會協助事項，並由政務委員劉鏡清召會協商，提升推動效能。同時，請金管會與財政部、經濟部等相關部會就租稅誘因、家族辦公室、目標成為亞洲納斯達克、協助新創發展與信託法制等議題，加速本案推動。

針對國發會「國家人才競爭力躍升方案」，卓榮泰請各部會從教育端及產業端，積極培育人工智慧（AI）、半導體、人文數位等跨域人才，並針對未來推動「AI新十大建設」所需人才，強化留才、攬才的誘因及策略。另因應產業發展趨勢及工作結構轉型，請經濟部、數位發展部及相關部會持續協助企業導入AI，以提升生產力。

接續，卓榮泰聽取「AI新十大建設推動方案（草案）」報告後指出，「AI新十大建設」涵蓋「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」等三大層面，並有五大目標，包括以「智慧應用」升級軟體產業與轉型傳統產業、因應少子化，解決缺工，以及提供人民便利舒適的AI生活；以「關鍵技術」布局前瞻技術，鋪墊AI及經濟前景；以「數位基磐」打造主權AI展現國力。

卓榮泰表示，在「智慧應用」部分，各國已視AI為國力競爭關鍵，將顯著影響國家安全及經濟發展前景。臺灣擁有最靈活的資通訊（ICT）產業及領先全球的半導體製造實力，期盼透過打造具本土特色的軟體平臺及創新服務，讓AI深入百工百業，協助中小微企業突破規模限制，創造新價值，實現「AI產業化、產業AI化」目標，讓我國產業升級路徑更明顯，增加整體競爭力及韌性。

卓榮泰提到，臺灣有近半數民眾是數位原生人口（年齡在45歲以下族群），從出生就接觸電腦及網路，顯見AI科技已無所不在，融入大眾日常生活。因此打造AI智慧生活圈，不僅有助於促進產業升級，也同時提升全民生活品質。

在「關鍵技術」部分，卓榮泰強調矽光子、量子科技、智慧機器人及無人載具等AI關鍵技術發展極為重要，請國家科學及技術委員會會同相關部會，邀集產、官、學、研及新創團隊，共組團隊共同努力，延續臺灣既有優勢，持續提升產業競爭力及人民生活。此外，「數位碁盤」涵蓋法規、人才、治理、算力與資料等面向，是推動AI新十大建設的必要基礎，也是AI迅速發展的關鍵，請國發會、國科會及數發部整合顧問所提意見，納入未來參考，以AI促進區域均衡發展，打造一個處處都能安居樂業、享有AI服務的國家。卓榮泰也請相關部會針對「AI新十大建設」提出指標性的關鍵亮點，包括促進產業升級、提升生活品質及整體社會環境改善等，讓民眾確切明瞭相關施政方向。

最後，卓榮泰也引述徐重仁先生近日談話與行政團隊共勉：「目前的執政團隊有很多需要努力與改進的空間。民眾的期待不只是在表面成績，而是希望看到實實在在的改革與堅持。我們應當虛心學習國內外成功的治理經驗，不只是表面裝修，而是每一項政策都能做得徹底、做得長久。施政不能只是宣傳，更要有落地的執行力，才能真正提升人民的生活品質，讓民眾感受到幸福與希望。」卓強調，這段話清楚告訴執政團隊目前尚待精進之處，以及對政府的期許，也請與會顧問持續提供執政團隊建言，齊力完成總統交付的任務，打造臺灣成為真正的智慧科技島。

今日出席顧問包含行政院前副院長林信義、共同召集人國泰金控總經理李長庚、台新金控董事長吳東亮、財信傳媒集團董事長謝金河、創投公會理事長邱德成、台杉投資總經理翁嘉盛、普萊德科技董事長陳清港、玉山金控董事長黃男州、數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男，iKala 及 Appier董事簡立峰、創業者共創平台基金會董事長顏漏有、國票金董事長魏啟林、台灣金融研訓院院長高一誠、永豐金董事長陳思寬、晶華酒店集團董事長潘思亮、台灣大哥大總經理和AppWorks董事長林之晨、環球晶董事長徐秀蘭、政大經濟系教授蕭明福。