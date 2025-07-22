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外商投資台灣 台版「肥咖條款」CRS申報帳戶筆數金額齊增

中央社／ 台北22日電
財政部今天公布113年度台版「肥咖條款」CRS申報統計。聯合報系資料庫
財政部今天公布113年度台版「肥咖條款」CRS申報統計。聯合報系資料庫

財政部今天公布113年度台版「肥咖條款」CRS申報統計，申報金融機構1842家，澳、日、英稅務居住者金融帳戶共逾20.3萬筆，帳戶餘額（存量）新台幣1719億元，收入金額（流量）464億元，均呈年增，反映台灣經濟表現優、股市好、上市櫃公司獲利佳，使外商投資台灣力道不減。

台灣與他國進行稅務用途金融帳戶資訊（CRS）交換，提供澳洲、日本或英國稅務居民金融帳戶資訊給3國政府，對方也會將當地屬於台灣稅務居民的金融帳戶資訊，互惠交換給財政部，協助掌握海外收入情形，以評估逃漏稅風險。

113年度CRS網路申報已於6月30日完成，財政部國際財政司司長李明機今天在例行記者會指出，依據財政部財政資訊中心統計，申報的金融機構計有1842家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者，持有或控制的金融帳戶資料，一共有20萬3336筆、年增近11%。

其中，以日本帳戶筆數最多、達13萬4317筆，年增8.55%；澳洲3萬8350筆居次、年增16.33%；英國3萬669筆、年成長14.05%。

同時，國際財政司公布上述帳戶113年12月31日餘額（存量），及113年度支付或記入的股利、利息、出售或贖回金融資產收入總額或其他收入金額（流量）。

澳、日、英合計的帳戶餘額1719億元、年增6.64%，且3國均為年增格局，以英國年成長12.33%最為顯著。3國合計收入金額464億元、年增25.75%，3國亦均呈現年增，並以澳洲成長51.59%最多。

李明機分析，3國合計的帳戶筆數、餘額、收入金額均為年增，除反映台灣與澳、日、英經貿投資關係往來密切，主因也包含台灣113年經濟表現優於主要經濟體，以及股市狀況相當不錯、上市櫃公司亮眼等因素，另也可能與匯率升貶帶來的匯差誘因有關。

李明機表示，今年9月台灣將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。他強調，台灣依據國際實務，對於交換取得的CRS資訊，不會直接用於課稅，而是供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得的納稅義務人依法誠實申報。

澳洲 英國 財政部

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