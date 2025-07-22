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美對等關稅寬限至7月底 外銷拉貨潮未了…上半年訂單搶次高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
上半年外銷訂單3205.7億美元，躋身歷年同期次高，經濟部對下半年看法不悲觀，「不致於轉為負成長」。圖／本報資料照片
上半年外銷訂單3205.7億美元，躋身歷年同期次高，經濟部對下半年看法不悲觀，「不致於轉為負成長」。圖／本報資料照片

美國對等關稅「緩刑」雖延長至7月底，但拉貨潮已逐漸趨緩。經濟部22日發布外銷訂單統計，6月接單金額567.7億美元，遠優於預期，主要是因為AI商機的續強力道超乎預測所致，至於下半年外銷訂單表現，經濟部認為，就看美國的對等關稅最終方案，以及對全球經濟的影響而定。

6月外銷訂單567.7億美元，為歷年同月次高水準，年增率24.6％，表現遠優於預期；第2季外銷訂單金額1711億美元，則是年同季新高，年成長20.9％；今年上半年外銷訂單金額3205.7億美元，歷年同期次高，僅次於2022年上半年的表現。

經濟部統計處預估，7月外銷訂單金額540～560億美元，月減4.9％～月減1.4％，年增幅度縮小至7.9％～11.9％。

因應美國對等關稅衝擊，美國端客戶提前拉貨，連年底節慶需要的貨品都在對等關稅緩刑期間先行備妥。經濟部統計處長黃偉傑22日表示，目前拉貨潮並非結束，而是慢慢收斂、趨緩，還有廠商反映拉貨動能仍然存在；外銷訂單另一道力量-AI商機，「需求仍是頗為強勁，看不到對等關稅的影響」。

至於下半年外銷訂單表現，黃偉傑指出，下半年訂單可能都已經提前拉貨到上半年，下半年外銷訂單表現確實有部分會受到影響，等到美國對等關稅確定後，才能比較精準地預測下半年，若美國關稅沒有衝擊到全球下半年經濟，則下半年也許還有不錯表現，例如，消費力道回升，下半年的消費性電子產品出貨不會受到影響。

黃偉傑對下半年外銷訂單預期並不悲觀，「下半年增幅不會有上半年那麼大，但目前看來應該還不致於會轉為負成長，因為全球經濟成長預測不論是上半年還是下半年，都還是維持正成長，有助於支撐全球經貿表現。」

關稅 美國 拉貨 經濟部

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