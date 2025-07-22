林佳龍接見歐洲民主之盾訪團 強化台歐合作

外交部長林佳龍21日於外交部接見由歐洲議會「歐洲民主之盾（European Democracy Shield, EUDS）特別委員會」主席蘿瓦素（Nathalie Loiseau）率領的訪團一行，林佳龍表示，在全球民主國家共同面對來自威權政體的複合式威脅與滲透挑戰之際，外交部將持續深化與歐洲議會的合作，攜手守護民主與自由的共同價值。

此次EUDS組團來訪，駐比利時兼駐歐盟代表李淳亦特別陪同訪團返台，22日上午，林佳龍並陪同訪團晉見總統賴清德，就民主韌性與區域挑戰深入交換意見。

林佳龍表示，EUDS自2024年初成立以來，首次正式籌組代表團訪台，充分展現歐洲議會對台灣的高度重視與堅定支持。此次訪團來訪，不僅為強化交流，更希望深入了解台灣在應對假訊息、數位極權與境外勢力滲透等複合式威脅方面的經驗與具體作為。林佳龍指出，在與訪團的交流過程中，雙方針對當前台歐共同面對的多重安全挑戰進行深入討論，包括海底電纜與關鍵基礎設施安全、能源韌性強化，以及防範境外影響力操作（FIMI）等議題。

林佳龍也藉此機會感謝歐洲議會長期以來透過決議案與報告案等方式，公開表達對台灣民主的堅定支持，展現對印太區域和平與穩定的重視。蘿瓦素主席則指出，選擇在歐中峰會召開之際來訪台灣，是對民主價值最有力的展現，象徵歐洲對台灣的堅定支持，也顯示歐洲議會正積極尋求深化雙邊合作的具體方式。

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