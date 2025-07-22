財政部對越南水泥傾銷案終判出爐 台泥表達肯定但仍不足

財政部關務署針對自越南進口水泥傾銷案22日終判出爐，將課徵為期五年的反傾銷稅，稅率自13.59%至23.2%不等。台泥（1101）回應表示，肯定政府維護國內產業公平貿易環境的決心，但是這次反傾銷稅率僅能部分縮小進口水泥與台灣本地生產水泥之間價差，碳有價制度實施後，不公平競爭現象只會持續擴大。

財政部關務署22日公告，自本月28日起，針對自越南進口的卜特蘭水泥及其熟料課徵為期五年的反傾銷稅，稅率自13.59%至23.2%不等，藉此因應大規模進口對本土產業造成的衝擊。

台泥表示，肯定財政部與經濟部歷經一年多調查，最終認定越南進口水泥確有傾銷情事，且對國內產業有實質損害之虞，並正式公告課徵反傾銷稅。這項決定彰顯政府維護國內產業公平貿易環境的決心。

然而，台泥指出，本次課徵的反傾銷稅率13.59%至23.20%，僅能部分縮小進口水泥與台灣本地生產水泥之間新台幣500至700元的價差，碳有價制度實施後，不公平競爭的現象只會持續擴大。

台泥認為，產業的發展最終目的是為了全體國民的福祉。台灣的經濟發展，除了引以為傲的半導體產業，製造業更是吸納大量勞動力、支撐社會穩定的基石。在討論產業是否需要受到保護時，不能只用產值高低來衡量。水泥、鋼鐵等高碳洩露產業集中在中部、南部、東部，涵蓋勞工人數非常廣大，顯見低碳轉型不僅是環境議題，更是攸關數十萬製造業勞工生計的公正轉型重大議題。

台泥強調，為維護本地勞工權益並促使國內外產業在公平的碳成本基礎上競爭，再次呼籲政府加速規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），以確保台灣產業在全球淨零趨勢下的公平競爭力。

據了解，台灣區水泥公會是在2024年7月，對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料提出課徵反傾銷稅之申請，持續調查一年多，歷經財政部與經濟部兩部會的審查與認定，經濟部於2025年6月27日召開貿易救濟審議會，終於認定越南傾銷對國內產業有實質損害之虞，財政部也接續公告課徵反傾銷稅。

水泥業者指出，當台灣財政部在今年5月21日確定越南水泥有傾銷情事後，越南政府立即於同一天將其水泥出口稅從原有的10%調降至5%，動作超級迅速，此舉明顯是為保護其自身水泥產業，並削弱了台灣未來可能實施的反傾銷措施的實際效果。這顯示越南政府對其國內水泥產業的保護力度。

此外，水泥業者也表示，鄰國菲律賓為保護其國內水泥產業，不僅早已針對越南水泥課徵反傾銷稅，其貿工部更於今年2月20日公告實施臨時防衛措施，針對從越南進口之普通水泥課徵每公噸400披索（約新台幣200元），顯示菲律賓在遏止傾銷行為和保護國內產業方面，採取了積極且直接的手段。