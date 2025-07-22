台美太空港合作 周春米：恆春半島有信心打造國家級太空村 

美國在台協會（AIT）廿一日在臉書表示，美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅二點五小時，休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。屏東縣長周春米說，恆春半島打造國家級的太空村。

但是美國在台協會的臉書，後來刪去「屏東九棚」的地點。AIT在官方臉書表示，若雙方展開合作，初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，再考慮載人飛行。這項合作突顯出台灣在太空創新上的潛力，也標誌著美台深厚的科技夥伴關係。

屏東縣長周春米今說，太空產業是屏東科學園區重點發展產業項目之一，去年她與縣府團隊也曾拜訪美國休士頓太空港，交流太空發展相關議題，也跟休士頓太空與科學教育協會HASSE簽署太空產業人才培育合作備忘錄。