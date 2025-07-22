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數發部打造智慧政府服務 AI公務人才發展辦公室揭牌　

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
行政院人事行政總處與數位發展部於今（22）日共同揭牌成立「AI公務人才發展辦公室」，標誌我國在推動AI公部門應用與人才培育上的重要里程碑。圖／數發部提供
行政院人事行政總處與數位發展部於今（22）日共同揭牌成立「AI公務人才發展辦公室」，標誌我國在推動AI公部門應用與人才培育上的重要里程碑。圖／數發部提供

為加速人工智慧AI）技術在政府服務中的應用，行政院人事行政總處與數位發展部於今（22）日共同揭牌成立「AI公務人才發展辦公室」，標誌我國在推動AI公部門應用與人才培育上的重要里程碑。

該辦公室定位為全國專責推動AI公務應用的人才與服務平台，將參酌數發部「AI產業人才認定指引」作為公務機關人培規劃及設計時的參考基礎，明確界定AI相關職能所需的知識、技能與實作能力。公務機關可據此設計分級訓練課程、選訓人員，逐步建構具體可行的AI人才培育體系，強化整體公務體系的AI素養與應用能力。

數發部表示，辦公室將聚焦三大核心任務。首先，協助各級機關釐清AI應用的重點場域與方向；其次，以「AI產業人才認定指引」為基礎，建立標準化的人才標準與能力架構，結合公民營機構訓練量能，擴大培訓規模；第三，透過數發部「政府AI應用實驗站（TryAI平台）」資源，提供合作機關試用超過10種商用與開源大語言模型（LLMs）的測試環境，並建置「AI Bot共用市集」，以App市集概念彙整20種以上具共通性、可複用的AI應用機器人（Bots），供機關共享運用，降低開發成本，讓AI技術更貼近民眾生活。

數發部強調，將善用辦公室跨機關訓練資源與實務應用經驗，建立一套可複製、可擴散的AI應用模式，打造更智慧、更貼近民眾需求的公共服務，讓AI真正成為提升治理效能與民眾生活品質的數位工具。

AI 數發部 人工智慧

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