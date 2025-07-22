推動AI新十大建設 劉鏡清：台灣國際話語權將會更高

行政院召開下半年首場經濟發展委員會顧問會議，揭示攸關未來產業轉型與國力提升的「AI新十大建設」藍圖，國發會主委劉鏡清表示，預計在2040年創造15兆產值、50萬個高薪就業機會，並讓台灣AI實力成為全球排名前五，更將培育百萬AI人才目標提高為千萬人才。

劉鏡清表示，2023年台灣軟體產業占GDP的比率僅1.7%，還有很大的成長空間，大廠帶動，有財力的企業也願意投入，政府與民間共同投入，可以帶動所有後端。

劉鏡清表示，AI新十大建設涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基磐3大主軸，提出10項戰略建設，除設定長期目標外，也提出短期將推動20萬家業者導入AI，40萬個AI人才，投入千萬創投基金，創造7兆產值、18萬個高薪就業機會；中期推動60萬家業者導入AI、AI深入國中小日常，破1200萬名國中小師生使用AI，AI科技創投逾2200億，創造13兆產值、30萬個高薪就業機會。

劉鏡清指出，在AI人才方面，政府很積極在自我訓練，包括學校正在建立學程，讓非理工科系的學生有機會使用到AI等，經濟部也有培育20萬AI人才的計畫，同時，也擴大開放外國人才來台，並降低取得居留權門檻。

劉鏡清也說，要大力發展AI，就有包括人工智慧基本法、促進資料利用創新發展條例、個資法、著作權法等法規都需要修改，但希望政府能起到帶頭的作用，讓台灣的競爭力有一個不同的面貌，讓比價格的產業轉行到比價值。

劉鏡清表示，希望發展AI新十大建設能夠改變台灣就業生態，提供青年創業環境，台灣的科技影響力已經很高，未來利用AI的影響力，台灣的話語權會更高。

劉鏡清也提出創業綻放計畫，預計在8月28日公布，以創投標準來審核，希望吸引一百個團隊參與，提供前三名總統獎有1000萬獎金，六名600萬獎金的院長獎，其餘91個團隊也都有300萬獎金，獎金規模超過3億元，希望提升創業水平，提供更多投資標的，而投資標底的品質也能同步提高，讓台灣有機會出現更多的獨角獸。