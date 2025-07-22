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AI需求加拉貨潮太熱！6月外銷訂單567億美元、年增24.6% 優於預期

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部22日表示，拜AI需求強勁及拉貨潮太熱，6月外銷訂單金額567.7億美元，創歷年同月第二高，年增24.6%，為連續5個月正成長；今年上半年訂單3,205.7億美元，創歷年同期次高，年增16.6%。

經濟部統計處長黃偉傑表示，整體來看，對等關稅前拉貨潮有收斂趨勢，但因AI需求持續強勁，因此6月訂單較5月減少，但仍呈年增態勢。他預測，7月外銷訂單金額540億美元至560億美元，年增7.9%至11.9%。

他分析，今年下半年接單動能取決於美國最終對等關稅，下半年很有可能已經提早拉貨，因此，下半年接單增幅不如上半年，因全球下半年經濟仍成長，因此下半年接單不至於轉為負成長。

AI 拉貨 關稅 經濟部

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