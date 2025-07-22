快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

直擊AI時代能源新變局 群益證與第一金投信解析電力基建投資新熱點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證舉辦「AI吃電怪獸，你看見商機了嗎？」論壇，群益投顧董事長蔡明彥（右三）、群益證執行副總裁洪欣如（左三）、群益投顧資深研究員黃鵬睿（右二）合影比讚。圖／群益金鼎證券提供
群益證舉辦「AI吃電怪獸，你看見商機了嗎？」論壇，群益投顧董事長蔡明彥（右三）、群益證執行副總裁洪欣如（左三）、群益投顧資深研究員黃鵬睿（右二）合影比讚。圖／群益金鼎證券提供

AI技術迅猛發展，為了應對資料中心和AI模型訓練帶來的龐大電力消耗，全球電力需求急劇上升，電網壓力倍增，迫使各國政府與企業加速重新審視能源戰略，尋求穩定且永續的供電解方。為協助投資者洞察這一波能源轉型中的潛在機會，群益金鼎證券與第一金投信於7月22日攜手舉辦「AI吃電怪獸，你看見商機了嗎？」論壇，深入探討AI引發的缺電危機、核能的崛起，以及對於公用事業、基建產業的投資機會。

在論壇中，群益投顧資深研究員黃鵬睿表示，2024年全球電力消耗顯著上升，年增量預計高達1,100 TWh(百萬兆瓦時)，增長率約為4.3％，為過去十年平均的兩倍。這一增長主要是受到AI時代新增電力需求的驅動，預計到2030年，美國資料中心新增用電量將接近整個加州的全年用電規模，這將對電力系統帶來前所未有的挑戰。

面對用電結構劇變，核能作為一種穩定且低碳的發電來源，逐漸受到各國政府的支持，政策方向也由保守轉向積極。目前，全球核能供應占比約10％，隨著各國零碳目標加持，監管態度轉變，核能的新建機組數量有望加速成長。例如，美國川普政府要求簡化核電廠許可流程，並且計劃在未來25年內將核能發電量增加4倍；歐盟則將核能列為綠色能源，預計到2050年新增109GW的裝置容量。

黃鵬睿對於核能產業鏈的投資機會持樂觀態度，認為無論是上游的鈾開採、中游的核電廠建設，還是下游的電力配售及廢核料處理，都有良好的投資前景。特別是小型模組化反應爐（SMR），因其小型化和模組化的特性，受到Google、亞馬遜、輝達（NVIDIA）等科技巨頭的關注。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映也看好AI發展引爆缺水、缺電下的投資新契機。林志映指出，川普政府透過加徵關稅，激勵製造業回流美國，搭配AI產業發展的趨勢，以美國資料中心用電為例，預計將由目前佔全國用電量約3％，上升至2030年的10％。諸多因子加持下，將帶動電力產業與電網升級需求，進而推升公用事業收入及基礎設施投資熱潮。

林志映分析，目前全球經濟前景面臨高度不確定性，而水電瓦斯等公用事業屬於民生必需品，具備高特許、低競爭、穩定現金流及抗通膨調價特性，加上歐美的水電瓦斯等相關企業，不少每年可提供4～6％的穩定配息，為投資人提供長期穩健收益的配置機會。現階段尤其看好美國電力、管線及受歐洲政策支持的公用事業股。

群益金鼎證券秉持「財富創造者」、「健康陪伴者」品牌理念，結合專業洞察與前瞻趨勢，致力成為客戶最值得信賴的投資夥伴，協助投資人精準掌握強勢市場契機，共築永續成長的財富藍圖。

AI 核能 群益 核電廠 第一金

延伸閱讀

核三辯論會政院打臉經濟部 詹順貴：郭智輝還有臉繼續待下去？

獨／任重啟核三正方辯論代表 童子賢：無政治考量、和賴總統關係未變

重啟核三公投將辯論 傳童子賢當正方辯護

颱風重創電力 台南市府：建立韌性電網才是治本

相關新聞

護國神山不在了？經部：台積根留台灣 美國廠區建6座廠是「樹大分枝」

經濟部表示，針對部分人士惡意解讀經濟部長郭智輝立院質詢內容，並刻意渲染為「護國神山不在了」，令人遺憾。經濟部強調，台積電...

高價購買綠電是虧損主因？台電：非台灣獨有且自馬前總統任內實施

國際燃料價格回跌至俄烏戰爭前水準，但台電今年仍持續虧損令外界難以理解，在野黨立委將矛頭指向「高價購買綠電是台電虧損主因」...

台美太空港合作 周春米：恆春半島有信心打造國家級太空村 

美國在台協會（AIT）廿一日在臉書表示，美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間...

太空港成外交合作新亮點 美國發展為何重點一次看

美國在台協會（AIT）透露美台正洽談太空港（Spaceport）方面的可能合作，標誌美台科技夥伴關係強化又一里程碑

數發部打造智慧政府服務 AI公務人才發展辦公室揭牌　

為加速人工智慧 （AI）技術在政府服務中的應用，行政院人事行政總處與數位發展部於今（22）日共同揭牌成立「AI公務人才發...

推動AI新十大建設 劉鏡清：台灣國際話語權將會更高

行政院召開下半年首場經濟發展委員會顧問會議，揭示攸關未來產業轉型與國力提升的「AI新十大建設」藍圖，國發會主委劉鏡清表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。