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Q2外銷訂單創歷年同季新高 估7月規模年增約1成
經濟部22日發布6月外銷訂單統計，規模567.7億美元，創歷年同月次高，年增率高達24.6％，主要是因為AI、高效能運算及雲端產業需求強勁，但部分傳產貨品需求仍然不振，原物料價格低落，加上海外同業持續低價競爭，抵銷部分增幅。
累計第2季外銷訂單金額1711億美元，年成長20.9％，創歷年同季新高；累計上半年，外銷訂單金額3205.7億美元，為歷年同期次高，僅次於111年上半年3392.9億元的規模。
經濟部預估7月外銷訂單金額540～560億美元，月減4.9％～月減1.4％，年增率7.9％～年增11.9％。
經濟部表示，展望未來，AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用仍會持續發酵，但貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素持續牽制全球經貿表現。
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