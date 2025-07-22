經發會登場 盼建構亞洲NASDAQ

行政院經濟發展委員會22日登場，行政院預計將對工商借說明「AI新十大建設」草案，Appier獨立董事簡立峰會後受訪說，會中提及台灣有許多AI人才在矽谷發展的非常好，可與台灣既有產業做結合，連結矽谷與台灣的各種強項；亦有顧問建議，台灣已形成亞洲的NASDAQ，希望有更多國際新創來台做連結。

簡立峰受訪指出，過去半導體是台灣的「造山者」，形成護國神山，期許AI能成為下一代的護國群山，如矽光子能使台灣半導體在通訊方面更加強大，量子電腦則能讓半導體及其他產業發光發亮。

此外，簡立峰認為，台灣在硬體擁有絕大優勢，而在AI各種評比中，台灣的軟體人才也名列世界前茅，可結合海內外軟體人才與硬體產業，以硬帶軟，讓軟體產業成為下個世代護國群山的基石。雖然台灣面臨少子化及高齡化，但透過機器人、無人機，依舊可在AI時代發展的非常好。

財信傳媒董事長謝金河則是提及，適逢亞洲資產管理中心高雄專區22日揭牌，會中聚焦討論AI新建設及發展方向，包括如何延攬AI人才，以及在矽光子、量子科學、AI機器人等領域，政府可協助產業、添加更多柴火。會中大家也期許打造台灣成為「亞洲那斯達克（NASDAQ）」，讓資本市場有更高效率的籌措資金功能，使得台灣競爭力能有效發揮，在全球AI巨浪中，具備更強而有力的發展動能。