高碳洩漏事業認定擬分為2大類 環境部：8月底前說明

2025年台灣碳費制度上路，台灣碳費定價的一般費率為每公噸新台幣300元，根據碳費收費辦法，若屬高碳洩漏風險事業，在提出自主減量計畫並審查通過後，需繳碳費可打2折。環境部今天表示，高碳洩漏事業認定擬分為2大類，包含行業別認定和產業國際競爭力等認定，預計8月底前可對外公布。

根據環境部統計，目前估計碳費徵收對象約252家企業，環境部長彭啓明今天於2025年「定價而行-與國際對接策略」國際論壇表示，我國碳費一般費率為每公噸300元，企業如提出自主減量計畫並通過審核，可享每公噸100元或50元的優惠費率。

而碳費收費辦法規定，屬高碳洩漏風險事業並提自主減量計畫，且環境部也審查通過，應繳碳費可乘上0.2的排放量調整係數，等於應繳碳費打2折。

環境部次長施文真會後表示，現階段規畫在8月上旬將召開今年度的碳費費率會議，會中討論事項包含高碳洩漏風險事業的認定， 目前高碳洩漏事業認定擬分為2大類，一是行業別認定，二是依產業國際競爭力認定，預計最快8月底前能對外公布，目前仍在和經濟部討論細節中。

施文真說明，行業別認定的指標包含排放密集度、貿易密集度等，事業單位則由環境部和經濟部匡列，例如高碳排的石化業、水泥業、鋼鐵業等，提出的申請可適用至2030年。

國際競爭力認定部分，施文真表示，認定指標包含年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達3成者（尚未拍板），以及面對國際商品傾銷風險者，而上述事業單位須每年來申請，通過審查也僅能在該年度適用，初步盤點影響家數不多，以資訊及通訊科技產業（ICT）產業為主。