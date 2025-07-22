快訊

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

詐團冒「交貨便」誘輸驗證碼！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】光電僅損0.4%？郭智輝粉飾太平卻避談韌性

聯合報／ 主筆室
颱風丹娜絲登陸布袋致災，水面型光電不敵颱風威力，其中布袋新塭滯洪池光電案場出現嚴重災情，許多水面型光電板都被吹翻，甚至吹到岸上。圖／民眾提供
颱風丹娜絲登陸布袋致災，水面型光電不敵颱風威力，其中布袋新塭滯洪池光電案場出現嚴重災情，許多水面型光電板都被吹翻，甚至吹到岸上。圖／民眾提供

中颱丹娜絲重創南台灣電網，其中嘉義新塭滯洪池光電廠更是滿目瘡痍。不過經濟部長郭智輝卻表示，這次風災造成光電受損容量，僅佔全國總設置容量的0.4%，損失甚微。這個說法明顯是為了民進黨的錯誤政策而粉飾太平，也失去一個最好的檢討光電政策、體檢光電韌性的時機。

在前任蔡英文政府的大力推動下，台灣大力發展離岸風電和光電。一般來說，大規模發展光電的國家除了必須日照充足，多半幅員遼闊，或人口密度較低。而台灣是否能滿足這些要件，其實就有很大的疑問。

而在這樣的政策指引下，「到處種電」成了過去幾年台灣的全民運動。為了彌補土地不足問題，「向水爭地」的水面發電，或者「向山爭地」、「向樹爭地」的砍樹種電歪風，亦層出不窮，屢屢成為焦點。

而這次受創的光電案，都恰好與這些爭議不謀而合。高雄大樹光電案是「向山爭地」、「砍樹種電」的典範；嘉義新塭滯洪池光電案則是「水面光電設備」；屏東佳冬外海的「光電系統浮台試驗」，則是更為激進的「離岸光電」。這些慘痛的例子，難道還不足以讓民進黨政府檢討未來政策？

而所謂的「裝置容量只損失0.4%」，更是避重就輕說法。以此次風災為例，根據氣象署的資料，瞬間風速最大的出現在雲林口湖，約為17級風；嘉義雖然也遭強風侵襲，但根據媒體報導，瞬間最大陣風為16級。而建置此光電設施的雲豹能源過去曾宣稱，自己的光電板可抗17級強風，為何「可抗17級強風」遇到16級強風就全部被摧毀？這難道不需要個案檢視？

而比個案檢視更大的問題，是光電板到底能抵禦多大的強風，過去並無實際驗證。雖然16、17級強風過去並不常見，但在極端氣候侵襲下，未來很可能會從「不常見」變成「不罕見」。如果強風的範圍更大、等級更高，遍布四處的太陽能板是否會變成另一場災難？這當然也是主管的經濟部應該要整體體檢之處。

為了「風光發電」，台灣付出了太多人力、物力，台電也因為高額的躉售電價而連年虧損，可說得不償失。如果付出這麼多代價，綠能還變成天災的未爆彈，那就真的是「人財兩失」了。

光電 種電 經濟部

延伸閱讀

郭智輝自評救災100分 陳菁徽：阿Q發言讓災民痛心

郭智輝「台積電赴美投資1650億美元」重要談判籌碼！網狂酸：還能送第二次？

對等關稅32%？政院駁斥 本周展開新一輪磋商

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

相關新聞

【重磅快評】光電僅損0.4%？郭智輝粉飾太平卻避談韌性

中颱丹娜絲重創南台灣電網，其中嘉義新塭滯洪池光電廠更是滿目瘡痍。不過經濟部長郭智輝卻表示，這次風災造成光電受損容量，僅佔...

【即時短評】反制惡罷操作仇恨值 關鍵在投票率、慎防奧步

首波罷免投票本周六舉行，中選會今天公布24名國民黨立委罷免案的同意門檻，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。罷免投票前最後一周，藍綠各自衝刺，史上首次無差別大罷免在野黨立委，罷免方煽動仇恨動員，反制惡罷方能否撐過這場試煉，關鍵就在投票率要催出不同意票，也要慎防過去每逢選舉必發生的奧步大出籠。

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，部分災區通訊至今仍未恢復，綠委陳亭妃忍不住批此次通訊救災處理根本是零分...

【重磅快評】擺拍治國 賴清德政績只在宣傳照的像框裡

賴總統辦公室主任陳羿伶穿軍服參加漢光演習，她得意將生平第一次配文「打掉重練」，高調po上社群平台。府發言人郭雅慧也被發現...

【重磅快評】賴清德讓童子賢與曾文生迎來的最大尷尬

核三公投定8月23日進行投票，藍白合推出民眾黨主席黃國昌、和碩聯合科技董事長童子賢等5人擔任公投辯論正方代表，外界不免臆...

【即時短評】行人死在「神聖禁地」 人本交通還有漫漫長路

全國每年超過350名行人死亡，中央到地方不斷祭出「停讓文化」，也強調改善路口，想撕掉「行人地獄」標籤，斑馬線更是屬於行人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。