【重磅快評】光電僅損0.4%？郭智輝粉飾太平卻避談韌性

中颱丹娜絲重創南台灣電網，其中嘉義新塭滯洪池光電廠更是滿目瘡痍。不過經濟部長郭智輝卻表示，這次風災造成光電受損容量，僅佔全國總設置容量的0.4%，損失甚微。這個說法明顯是為了民進黨的錯誤政策而粉飾太平，也失去一個最好的檢討光電政策、體檢光電韌性的時機。

在前任蔡英文政府的大力推動下，台灣大力發展離岸風電和光電。一般來說，大規模發展光電的國家除了必須日照充足，多半幅員遼闊，或人口密度較低。而台灣是否能滿足這些要件，其實就有很大的疑問。

而在這樣的政策指引下，「到處種電」成了過去幾年台灣的全民運動。為了彌補土地不足問題，「向水爭地」的水面發電，或者「向山爭地」、「向樹爭地」的砍樹種電歪風，亦層出不窮，屢屢成為焦點。

而這次受創的光電案，都恰好與這些爭議不謀而合。高雄大樹光電案是「向山爭地」、「砍樹種電」的典範；嘉義新塭滯洪池光電案則是「水面光電設備」；屏東佳冬外海的「光電系統浮台試驗」，則是更為激進的「離岸光電」。這些慘痛的例子，難道還不足以讓民進黨政府檢討未來政策？

而所謂的「裝置容量只損失0.4%」，更是避重就輕說法。以此次風災為例，根據氣象署的資料，瞬間風速最大的出現在雲林口湖，約為17級風；嘉義雖然也遭強風侵襲，但根據媒體報導，瞬間最大陣風為16級。而建置此光電設施的雲豹能源過去曾宣稱，自己的光電板可抗17級強風，為何「可抗17級強風」遇到16級強風就全部被摧毀？這難道不需要個案檢視？

而比個案檢視更大的問題，是光電板到底能抵禦多大的強風，過去並無實際驗證。雖然16、17級強風過去並不常見，但在極端氣候侵襲下，未來很可能會從「不常見」變成「不罕見」。如果強風的範圍更大、等級更高，遍布四處的太陽能板是否會變成另一場災難？這當然也是主管的經濟部應該要整體體檢之處。

為了「風光發電」，台灣付出了太多人力、物力，台電也因為高額的躉售電價而連年虧損，可說得不償失。如果付出這麼多代價，綠能還變成天災的未爆彈，那就真的是「人財兩失」了。