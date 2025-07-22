政院經發會對焦AI建設 盼建構台灣成「亞洲那斯達克」

行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟組今天登場，會中向工商界大老報告「AI新十大建設」。一名顧問指出，國內有許多AI人才在矽谷發展良好，可結合台灣既有產業，連結雙方的強項，同時也有顧問建議，台灣已形成亞洲的「那斯達克」，盼有更多國際新創來台連結。

財信傳媒集團董事長謝金河會後轉述，適逢位於高雄的亞洲資產管理中心揭牌，今天討論重點聚焦AI建設未來發展及方向，包括延攬AI人才，以及政府如何在矽光子、量子科學、AI機器人等領域協助產業增添更多柴火。

謝金河另提及，會中期許打造台灣成為「亞洲那斯達克（NASDAQ）」，讓資本市場有更高效率的籌措資金功能，使得台灣競爭力能有效發揮，在全球AI巨浪中，具備更強而有力的發展動能。

iKala及Appier董事簡立峰受訪指出，過去半導體是台灣的「造山者」，形成護國神山，期許AI能成為下一代的護國群山，如矽光子能使台灣半導體在通訊方面更加強大，量子電腦則能讓半導體及其他產業發光發亮。

他說，更重要的是如何全方位應用AI，包括百工百業、智慧政府，並透過「軟體來登峰」，這是與過去不同之處。