護國神山不在了？經部：台積根留台灣 美國廠區建6座廠是「樹大分枝」

經濟部表示，針對部分人士惡意解讀經濟部長郭智輝立院質詢內容，並刻意渲染為「護國神山不在了」，令人遺憾。經濟部強調，台積電（2330）最先進的技術與最大產能仍在台灣，根留台灣、以台灣為全球營運與創新核心的戰略未曾動搖。

經濟部說明，郭智輝當時的發言，係針對目前台積電在美國亞利桑那的廠區仍處於建設初期，量產規模尚未足以吸引及帶動供應鏈聚落形成，進行事實性的客觀說明。

郭智輝亦指出，依台積電規劃，未來美國廠區倘若達6座，預估尚需7至8年之久，方才有機會建立供應鏈群聚的環境。但即使海外供應鏈廠商形成群聚，也是台灣完善的供應鏈「樹大分枝」，並不代表台積電或台灣半導體產業前景會因此空洞化，更非「護國神山不在了」。

經濟部表示，台積電最先進的技術與最大產能仍然部署在台灣，包含2奈米、1.4奈米以下製程技術皆優先於台灣設廠量產；全球研發中心亦早於2023年在新竹啟用並高達約7,000名高階研發人員進駐，以及持續於竹科、中科及南科擴充11條先進製程產線。這些行動都再次印證，台積電根留台灣、以台灣為全球營運與創新核心的戰略未曾動搖。台積電的全球布局，是為了更貼近國際主要客戶，也吸納更多當地菁英，是力量的延伸，而非核心的轉移。

經濟部強調，推動台灣半導體產業持續領先全球，是政府不變的政策方向。也將持續與國內產業攜手，打造穩定的投資環境，強化研發能量與供應鏈整合，形成更多護國山脈。對於近日部分人士惡意炒作、誤導視聽，經濟部表達高度遺憾。