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流入債市的資金受股市排擠 各區流入更為分散

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)
主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)

債市近周狹幅變動，美國通膨數據稍增但大致符合市場預期、聯準會官員謹慎的談話，亦普遍為市場所接受。在股市表現亮麗的排擠下，過去一周淨流入整體固定收益型ETF幾乎砍半至僅44.95億美元，淨流入各區的資金不再以美國債市為尊，美國、亞洲與歐洲債市分別獲8.08億、9.22億與7.30億美元淨流入，相當分散。由債券品質分類，投資等級債市僅獲1.97億美元淨流入、非投資等級債市則有9.38億美元流入為多，但規模均明顯萎縮。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，長久以來，許多美國投資人對美國以外的股債投資本就很低、海外投資人更已累積大量美元資產部位，這種傾斜本就有問題，川普關稅政策只是觸發全球分散投資意識的因素之一。尤其全球貿易結構的調整，早自川普第一任期即已開始，如今包括馬來西亞、印度、巴西、墨西哥等國家正受惠於友岸外包或近岸外包的貿易模式，放眼全球充斥很多當地公債和匯市機會可尋。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，因此即便經濟成長力道轉弱，企業違約風險可控，加上殖利率仍處7%以上水準，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。基金採取主動精選、聚焦品質策略，看好受惠監管鬆綁的金融業、最能受惠大而美法案的能源業、與受惠製造業回流的工業公司債。

美國 債市

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