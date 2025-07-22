富達國際：留意信貸利差擴張風險 看好新興市場本地債

富達國際指出，美國消費者物價指數（CPI）月增率上升至0.3%，大致符合市場預期，顯示關稅尚未明顯影響美國物價。美國零售銷售優於預期，顯示美國經濟仍具韌性，加上通貨膨脹尚未下滑至2%區間，美國公債殖利率持平。美國聯準會（Fed）偏鴿言論支持利率走低，富達將美國公債投資評等調升至中性。

富達對信貸市場則保持謹慎立場，維持減碼投資等級債。在降息預期的推動下，預期全球投資等級債的利差將持續縮窄。不過，重大財政風險及地緣政治尚未完全反映在價格上。因此，一旦市場重新考慮這類風險，投資等級債價格將大幅震盪。

在新興市場債方面，富達大幅加碼新興市場本地貨幣債，主要是預期將受惠於新興市場貨幣強勢，且殖利率有吸引力。整體來看，新興市場本地貨幣債表現優於新興市場強勢貨幣債，也優於新興市場企業債。