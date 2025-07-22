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AI機器人大聯盟成立 蕭美琴笑稱入錯行

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣等人22日出席「台灣AI機器人產業大聯盟成立大會」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣等人22日出席「台灣AI機器人產業大聯盟成立大會」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「智慧機器人牽涉感測器、通訊、電力與機械組合，政府感謝大聯盟成立，並持續成為產業後盾！」副總統蕭美琴22日出席AI機器人大聯盟成立大會時笑說，可惜當年入錯行，未能進入變化快速、充滿創新的科技業，讓全場會心一笑。立法院副院長江啟臣也到場致意，並表示台灣有很好的基礎，也樂見產業有更大格局的合作。

AI增加工作效率

副總統蕭美琴22日出席「台灣AI機器人產業大聯盟成立大會」時表示，AI機器人產業是未來工業革命的重要基礎，而過去工業革命需要數十年的過程，如今在AI發展下可能短短幾年內，影響就會浮現。以美國亞馬遜為例，該公司的機器數量已經超過人類員工人數，但這並非全面取代，而是協助增加工作效率。

「智慧機器人需要跨產業的合作！」蕭美琴笑說，可惜她當初入錯行，不然其實很希望在充滿創意與激盪的科技業工作，不過她也說，在從事政治的其間也有不斷學習，跟各部會討論政策，機器人與機器載具牽涉通訊、感測器、電力、機械組合，還有運用端的創新發想，要能夠包容失敗，同時在研發中提出新的解決方案。

先進國家紛紛搶進

蕭美琴強調，政府會持續在產業、法規作為產業的後盾，推出使產業可因應下一波工業革命的配套措施，也很高興跨領域與產業的聯盟能夠成立，讓台灣機器人更有利進軍國際市場、以量制價。立法院副院長江啟臣也說，台灣的AI基礎建設相對國際完善，但需要更大的格局與視野，如今聯盟成立就顯示很大的視野。

江啟臣舉例說，愛爾蘭設有AI大使、國會有AI委員會、政府有AI部門，瑞士在AI機器人也有不少創新，許多小而強的國家對於AI都相當重視，台灣也不能落後。前國科會主委吳政忠則說，台灣的AI機器人要強化使用安全與資安，才能與中國機器人做出區隔

AI機器人國產自主

台灣智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞表示，台灣長期包括上銀、台達等公司有都有優質機器人產品，讓機器人產業的產值2024年有望達到6600億元，今年是關鍵時間點，全球都在缺工、AI在機器人應用愈來愈廣泛、行政院也有計畫支持下，盼透過成立聯盟，達成人才培育、國產自主、應用落地與產值新高4大願景。

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AI 機器人 蕭美琴

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