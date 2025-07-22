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下修降息預期不定性增 投資級債淨流入居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)

隨著市場對美國聯準會降息時點的預期持續修正，債券市場走向不確性增加。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年7月16日止，投資級企業債從前一周淨流入43.1億美元，減速至淨流入38.2億美元，居市場之冠，，美國非投資級債券基金由上周淨流入5.3億美元，加速至淨流入9.3億美元，新興市場債基金由上周淨流入26.8億美元，減速至淨流入0.7億美元，顯示在利率回升的情境下，保守型資金轉趨觀望。

安聯投信表示，債券資金流向顯示，利率走勢回彈最直接的影響便是債券價格承壓，特別是在利率敏感度較高的類別，如投資級債。儘管如此，非投資級債則在整體風險資產氛圍尚稱正面、殖利率仍具吸引力的背景下，跌幅相對有限，顯示市場資金在收益與風險之間仍願意適度承擔信用風險。

雖然美國6月核心CPI年增幅低於預期，讓通膨緩解的訊號逐漸清晰，但投資人對於關稅可能重新刺激物價上行的疑慮並未消除。同時，美國6月零售銷售意外強勁成長，帶動市場調升對經濟韌性的判斷。

新興市場債則因地緣政治風險及貿易保護主義升溫，面臨資金短線轉弱的壓力。美國總統川普再度喊話，可能對包括巴西與特定金屬品項加徵關稅，引發市場對新興國家貿易順差的疑慮。儘管如此，個別國家如阿曼則受惠於信用評等上調調至投資等級，顯示新興債仍具區域與結構性的配置價值。

從基本面觀察，投資人若以債券為核心資產配置，應更著重「收益掌握」而非僅憑「風險規避」。過去一年，市場多數資金採取定期定額或分批佈局以分散風險，雖然此策略有助於平抑波動，但在當前利率仍處高檔、且資金對信用債具高度接受度的階段，應考慮更積極的收益鎖定策略。

債券策略部分，安聯投信表示，貿易戰所引發的避險情緒曾一度導致美債殖利率下行，不過，隨著全球經濟大幅放緩機率下降，與大而美法案通過引爆財政擔憂，利率債將面臨較大壓力。另一方面，景氣衰退疑慮減緩，有利帶動風險情緒回升，信用利差已反轉緊縮，收益率仍具吸引力，建議配置穩定息收的信用債。

債券 美國聯準會

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