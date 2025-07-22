外資持續回流亞股 台股吸金逾22億美元居冠

儘管美國總統川普陸續公布進口關稅稅率，不過市場已提前反映利空，美股在輝達的強勁帶動下屢創新高，市場逐步轉趨樂觀。中國信託投信表示，上周新興亞洲持續吸金，台股獲外資挹注22.1億居冠，也是連續第四周淨買超，南韓、泰國，則獲外資買超5.3億美元、1.4億美元，印尼、菲律賓為小幅賣超，越南呈現持平。

觀察指數表現，中國信託投信指出，市場漲跌與資金流向同步，呈現漲多於跌，泰國日前因政局動盪股市重挫，上周出現跌深反彈大漲7.6%表現最強，印尼上漲3.8%居次，而台灣、越南分別上漲2.8%、2.7%，菲律賓、印度市場則以下跌作收，跌幅為2.4%、0.9%。中國信託投信表示，隨著下半年降息預期升溫與AI產業浪潮延續，市場情緒逐步轉向樂觀，惟短線仍須留意震盪與高估值風險。

美股市場方面，中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，美國政府允許輝達恢復向中國大陸出口H20晶片，預計下半年出貨量將達40萬顆，進一步點燃AI科技股行情，也帶動以科技股為主的那斯達克頻創新高，不過，從資金流向觀察，美股創高的同時，今年已有800億美元流入黃金避險，顯見市場對股市展望出現分歧，一方面資金往大型科技股靠攏，一方面又積極做避險。

唐祖蔭認為，短線市場受到關稅政策、預算赤字、經濟下行、通膨等大環境不確定因素，企業獲利展望可能趨於保守，讓第3季可能面臨股價回檔修正，指數或許出現高檔震盪，近期重點留意美國財報周給出的財測指引。不過，美國大型成長股，尤其是技術領先和市場龍頭企業，預料受到的影響較小，在AI持續增長下，若逢股價修正可視為買點浮現。

越南股市方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著美越順利達成關稅協定，7月以來胡志明指數多頭氣盛，指數觸及1,500點整數大關，再刷三年來波段新高，今年來整體漲幅逾18%。

張晨瑋指出，市場對關稅議題關注度逐漸下降，投資人能將目光逐步轉向關稅下以外事件，整體來說越股下半年迎來三道順風：一、關稅不確定消除，20%稅率落在預期範圍，政策明朗帶動出口穩定，此外，越南企業能提前與美國進口商協調成本分攤，降低營運衝擊；二、外資買盤持續歸隊，今年7月的第二周與第一周，外資淨買超分別為6.8兆、5.4兆越盾，創近10年來周買超統計的第三、第四高，市場資金行情熱絡；三、越南上半年GDP成長率為7.52%，刷新2011年以來同期新高，優於市場預期。

張晨瑋補充，越股有機會在10月被富時羅素納入次級新興市場指數，屆時將進一步激勵全球投資機構湧入越股，在樂觀行情延續下，建議投資人應持續定期定額中國信託越南機會基金，掌握越南在關稅動盪下的長線成長契機。