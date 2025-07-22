高價購買綠電是虧損主因？台電：非台灣獨有且自馬前總統任內實施

國際燃料價格回跌至俄烏戰爭前水準，但台電今年仍持續虧損令外界難以理解，在野黨立委將矛頭指向「高價購買綠電是台電虧損主因」。台電說明，台電近年外購綠電僅占總支出約1成，對財務影響有限，且躉購制度為世界各國推廣綠電的普遍機制，非台灣獨有，我國是在馬前總統任內、2010年起實施，目前費率已呈下降趨勢。

台電指出，國民黨立委於罷免說明會指「高價購買綠電是台電虧損主因」，但事實是近年因俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，台電配合採取電價和緩調整方案，近3年吸收民生及產業電價發電成本達6000億元，至今累積虧損超過4500億元，才是台電虧損主因，並非立委所指購買綠電所致。

台電說明，台電近年外購綠電僅占總支出約1成，對財務影響有限，且躉購制度為世界各國推廣綠電的普遍機制，非台灣獨有，我國則於馬前總統任內、2010年起實施，目前費率已呈下降趨勢，如光電費率已下降60％，離岸風電費率已降25％，且隨產業綠電需求增加，2024年四大綠電業者已有8成綠電是直接賣給民間。

根據經濟部能源署公告2025年再生能源躉購費率，太陽光電較2024年下半年度調降2～5％，依不同分類、裝置容量級距，每度最高約5.7元，最低約3.5元；風力發電維持2024年費率水準；小水力發電除新增1-100瓩費率級距，每度將近5元外，其餘級距費率維持2024年水準。

根據台電最新公告各種發電方式的發電成本，2025年1至5月得購入電力部分，再生能源平均每度5.7元，高於2024年自編決算的5.4元及2023年審定決算的5.2元；台電說明，外購再生能源單價依經濟部公告的躉購費率收購，且以太陽光電及離岸風力為主。