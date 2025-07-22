日本參議院選後結果 野村投信：三可能情境 定時定額正好布局日股

日本自民黨及公明黨在參議院選舉大敗，未達守住所需的125席過半席次，這也是1955年自民黨領導以來，首次在參眾兩院均無掌控權優勢的情況下繼續執政。日本政局再度陷入不穩定，野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金經理團隊預估未來有可能出現三種情境。近期正好提供投資人進場布局的機會，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金經理團隊預估未來有可能出現三種情境：

1.少數政府繼續執政；即使席次不過半，自民黨-公明黨執政聯盟仍可延續現行政權，並在推動法案上與在野黨按議題個別協商合作，但通過法案的門檻與不確定性將更高。

2.擴大聯合政府：若能與部分在野黨(如國民民主黨、日本維新會)合作，重新取得眾議院過半席次，組成擴大聯合政府，避免陷入少數政府困境。

3.在野黨聯手逼宮：在野黨可能透過杯葛法案審議、聯合推舉首相候選人等方式，嘗試推翻現政府，實現政黨輪替。

雖說自民黨內部已出現要求首相石破茂辭職的聲浪，然而在不具眾議院多數的情況下，自民黨推舉的新總裁不一定能在國會首相指名選舉中勝出，因此雖然石破茂在眾、參兩議院選舉接連失利，亦可能被迫留任，以維持政局穩定。而在野黨聯手的可能性相對不高，雖然在野黨在民生議題(如消費稅減稅)具一定共識，但在國防、外交與憲法修正等領域仍存在分歧，整合上仍面臨重大障礙。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金經理團隊表示，即使參議院選舉大敗、失去過半優勢，仍極有可能以少數政府的型態繼續執政。然而未來的政策運作上，可能得多納入在野黨的政策主張，以換取立法支持，預估接下來政黨協商與妥協將成為日本國內政治新常態，有利民生經濟的政策將被推出，對日本股市與經濟仍是利多。

此外，日本企業正積極投入 AI與機器人開發應用，這對於長期少子化與勞動力短缺的日本具有關鍵意義，加上日本本身擁有AI產業所需的關鍵材料，因此這波AI浪潮中日本扮演著關鍵角色及供應鏈戰略地位，也成為日本經濟成長及中長期利多的動能之一，對投資人來說，政局穩定需要時間的催化，然而當前的市場震盪反而是一個逢低布局日股的良機，預估接下來個股表現走勢將出現分歧，也凸顯投資日股主動選股的重要性。