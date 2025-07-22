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經發會議首場分組會議 聚焦AI新十大建設

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院經濟發展委員會第2次顧問會議首場分組會議今天登場，行政院長卓榮泰（前排左四）和與會委員在大廰合影。記者邱德祥／攝影
行政院經濟發展委員會第2次顧問會議首場分組會議今天登場，行政院長卓榮泰（前排左四）和與會委員在大廰合影。記者邱德祥／攝影

行政院經濟發展委員會第2次顧問會議首場分組會議今天登場，預計討論AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題，顧問會議預計將進行3小時。在3場會議後，行政院將會召開第4次委員會議，向民眾說明政府下一步政策規畫。

行政院長卓榮泰上午和與會委員在大廰合影後隨即進行會議。行政院經濟發展委員會是卓榮泰去年去年上任後設置，委員會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，主責擘畫國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項。

行政院經濟發展委員會第2次顧問會議將透過3場分組會議進行，第一場今天登場，除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案，也會觸及AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。

行政院經濟發展委員會第2次顧問會議首場分組會議今天登場，行政院長卓榮泰（中）上午和與會委員在大廰合影後，隨即進行會議。記者邱德祥／攝影
行政院經濟發展委員會第2次顧問會議首場分組會議今天登場，行政院長卓榮泰（中）上午和與會委員在大廰合影後，隨即進行會議。記者邱德祥／攝影

AI 卓榮泰

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