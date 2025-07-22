經發會議首場分組會議 聚焦AI新十大建設

7月是求職熱潮，卻也是內需產業迎戰暑期消費旺季，不過面對科技業、資通訊、金融保險等高薪產業搶人，餐飲業卻面臨史上最嚴峻缺工困境，人力銀行求供比飆破11，是整體求供比五倍以上，等於有11個職缺在搶1個人。人力銀行協助業者突破盲點，改以「一頭班」（上班時段連續）取代傳統中間可能有空班的「二頭班」，媒合率馬上翻倍。這種一班到底的排班方式吸引人之處在那裡？真的是解決餐飲業缺工的萬靈丹嗎？

2025-07-22 08:00