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【專家之眼】黃仁勳旋風：AI時代的傳奇

聯合報／ 湯紹成/亞太綜合研究院院長
黃仁勳此次中國行，除了展示其對華市場的重視，也是在中美科技緊張關係背景下的一次微妙平衡。路透
黃仁勳此次中國行，除了展示其對華市場的重視，也是在中美科技緊張關係背景下的一次微妙平衡。路透

自2024年以來，黃仁勳這個名字成為全球科技圈與資本市場的熱議焦點。這位出生於台南，五歲就移民美國的NVIDIA執行長，不僅因為其公司在人工智慧（AI）領域的主導地位而聲名鵲起，更因其極具魅力的個人風格、與生俱來的領袖氣質，以及與台灣緊密連結的情感，而在台灣掀起一場「黃仁勳旋風」。

作為NVIDIA創辦人之一，黃仁勳成功帶領公司從繪圖晶片（GPU）起家，轉型為AI運算的核心供應商。2022年起，隨著生成式AI（如ChatGPT）爆炸式成長，對高效能晶片的需求急遽攀升，NVIDIA的GPU成為AI訓練與推論不可或缺的引擎，市值一度突破3兆美元，如今已突破四兆美元，甚至超越日本的GDP，位居世界國家排名第四，確實富可敵國。這一切讓黃仁勳被譽為「AI教父」，並獲《時代雜誌》評為全球最具影響力人物之一。

然而，「黃仁勳旋風」不僅止於產業與財經層面。他在2024年COMPUTEX台北電腦展的演講、穿著黑色皮衣走訪台灣夜市，甚至與在地小吃業者的互動，成為社群媒體爭相傳播的熱點。日前長黃仁勳以罕見的「唐裝造型」現身北京參加供應鏈大會，還穿插華語演說，引發媒體與社群平台熱烈關注，掀起新一波「黃仁勳旋風」。

這場旋風並非憑空而來。黃仁勳此次中國行，除了展示其對華市場的重視，也是在中美科技緊張關係背景下的一次微妙平衡。他不僅是一位科技企業家，也是一位有故事的品牌人物。他用台語說「我愛台灣」、分享自己早年在南台灣成長的經歷，使得無數台灣年輕人深受感動——他代表的不只是成功，更是一種文化與身分的認同。

在地緣政治與科技冷戰的背景下，黃仁勳的台裔身分也別具象徵意義。當美中科技競爭加劇，台灣半導體產業的重要性日益提升，黃仁勳與台積電的合作密切，NVIDIA對台灣供應鏈的依賴成為全球關注的焦點。他一方面擁抱全球市場，另一方面也從不掩飾對台灣的情感與信任，為台灣在國際科技版圖中增添一抹亮色。

此外，他的領導風格也值得關注。與傳統矽谷高管冷靜克制的形象不同，黃仁勳充滿激情、擅長公開演說、能以科技願景鼓舞人心。他不僅是一位管理者，更是一位「傳教士型」領導者。面對生成式AI、元宇宙、機器人等未來產業挑戰，他不斷向市場傳遞信心與方向。

總結來說，「黃仁勳旋風」是一種跨界力量的體現：科技與文化、全球與在地、產業與情懷的交會。他讓世界看見AI產業的潛力，也讓台灣看到自己的價值。在科技領袖日漸成為國際政治與經濟新軸心的今天，黃仁勳無疑是這場全球浪潮中的關鍵人物之一。

黃仁勳指出，有三種人將首當其衝面臨被AI淘汰：

1.沒有主見，只會照表操課的人：這類人依賴固定流程、無法重新定義任務目標，容易被AI取代。

2.不懂提問，無法與AI深度互動的人：未來的核心職能不在於輸入指令，而是提出高品質問題。黃仁勳直言:「我90%的工作，其實都是在提問。」

3.懶得學習，只靠AI當答案機的人：AI是技術的均衡器，可以讓不懂技術者成為創作者，但前提是「你得有事讓它做」。

訪談中他強調，未來的編程語言將是「英語或其他自然語言」，也就是說，非工程背景者只要能清楚表達目標，也能讓AI成為工作助手。不會用AI的，反而將被工作流程淘汰，這確實是曠世警鐘。

AI 黃仁勳

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