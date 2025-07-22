快訊

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

沖繩50年前是右駕卻一夕「轉左」 交通改制8小時創奇蹟

篠崎泫豪砸5千萬購屋翻新 Toyz被爆入獄前「贊助千萬」

台商憂川普關稅提前布局 強化在美資產投資

中央社／ 洛杉磯21日專電

美國對全球各國祭出的新關稅措施預計將於8月1日生效。洛杉磯台商指出，不少企業開始提前布局，例如選用美國原物料送往亞洲加工再回銷美國等，減少應稅比例。也有業者強化研發與在美資產投資，善用美國減稅政策。

洛杉磯台美商會19日舉行「動盪中穩步前行」論壇，邀集會計、法律與業界人士分享對美國財經局勢觀察。許多台商已提前因應可能的關稅政策。

Pacific Heritage Home Fashion Inc.在美經營窗簾產品。董事長許凱勝向中央社記者表示，即便台灣是美國重要晶片供應國，也未必能逃脫美國總統川普「關稅作為談判工具」的做法。

他表示，不少台商預期台灣面臨20%到30%稅率，壓力不亞於其他亞洲國家。台灣中小企業若遭課稅，成本將明顯上升，企業現金流與利潤空間將受到壓縮，加上政策變化頻繁，將造成營運規劃不穩與市場預期混亂。

許凱勝觀察，不少企業開始提前布局，例如選用美國原物料送往亞洲加工再回銷美國等，減少應稅比例。也有業者強化研發與在美資產投資，善用美國減稅政策。

會計師葉俊麟說，川普透過關稅當作談判工具，雖引起爭議，但美國6月單月關稅收入破千億，消費者物價指數（CPI）僅上升至2.7%，就業也維持穩定，與部分經濟學者預期的經濟衰退相反，甚至促使聯邦準備理事會（Fed）討論降息。

他表示，台商除了關稅壓力，還面臨新台幣升值帶來的匯兌損失。他建議有意在美發展的企業，考慮善用川普稅制下的投資抵減，特別是可導入自動化的產業，應儘早評估進場時機。

律師韓正豫說，川普政府以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球商品加徵關稅，已遭美國企業與多州提告。法院一審裁定總統越權，目前進入上訴程序。

他表示，這項訴訟仍在法律程序，預料將一路打到最高法院，最快明年初才會有結果。由於期間充滿不確定性，建議企業採取保守策略，審慎規劃供應鏈與財務布局。

美國 關稅 川普

延伸閱讀

黃仁勳喊話全球供應鏈不可脫鉤！網讚勇敢：川普應該氣炸了

關稅信還沒寄完！白宮：川普8月前出手 有國家壓線達成協議

華爾街擬妥「鮑爾避險」策略 押注美元走貶、買進短債賣出長債

經濟學人示警 產業關稅恐重創台灣

相關新聞

經發會議首場分組會議 聚焦AI新十大建設

行政院經濟發展委員會第2次顧問會議首場分組會議今天登場，預計討論AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題，...

千億撥補落空成「電價合理化」契機！民生電價賣1度、虧1元 如何追上國際腳步

上週立法院在國民黨挾人數優勢下，通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中行政院原本編列的台電千億元撥補，最終遭刪除。但台灣電價長期未反映成本，還遠低於國際水準，如今撥補雖沒著落，但也為電價合理化埋下契機。

在野黨發布關稅評估報告…推演稅率20% 三成企業恐重傷

美國尚未公布台灣對等關稅稅率，在野黨昨（21）日發布「關稅衝擊影響評估期中報告」指出，電子零組件、電腦電子產品光學製造業...

【專家之眼】黃仁勳旋風：AI時代的傳奇

自2024年以來，黃仁勳這個名字成為全球科技圈與資本市場的熱議焦點。這位出生於台南，五歲就移民美國的NVIDIA執行長，...

餐飲業11個職缺搶1人 「一頭班」是解缺工萬靈丹？

7月是求職熱潮，卻也是內需產業迎戰暑期消費旺季，不過面對科技業、資通訊、金融保險等高薪產業搶人，餐飲業卻面臨史上最嚴峻缺工困境，人力銀行求供比飆破11，是整體求供比五倍以上，等於有11個職缺在搶1個人。人力銀行協助業者突破盲點，改以「一頭班」（上班時段連續）取代傳統中間可能有空班的「二頭班」，媒合率馬上翻倍。這種一班到底的排班方式吸引人之處在那裡？真的是解決餐飲業缺工的萬靈丹嗎？

經濟學人示警 產業關稅恐重創台灣

知名財經雜誌《經濟學人》17日發表專文指出，美國總統川普的對等關稅固然引發國際高度關注，但川普目前最嚴苛的其實是「產業別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。