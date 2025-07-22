台商憂川普關稅提前布局 強化在美資產投資

美國對全球各國祭出的新關稅措施預計將於8月1日生效。洛杉磯台商指出，不少企業開始提前布局，例如選用美國原物料送往亞洲加工再回銷美國等，減少應稅比例。也有業者強化研發與在美資產投資，善用美國減稅政策。

洛杉磯台美商會19日舉行「動盪中穩步前行」論壇，邀集會計、法律與業界人士分享對美國財經局勢觀察。許多台商已提前因應可能的關稅政策。

Pacific Heritage Home Fashion Inc.在美經營窗簾產品。董事長許凱勝向中央社記者表示，即便台灣是美國重要晶片供應國，也未必能逃脫美國總統川普「關稅作為談判工具」的做法。

他表示，不少台商預期台灣面臨20%到30%稅率，壓力不亞於其他亞洲國家。台灣中小企業若遭課稅，成本將明顯上升，企業現金流與利潤空間將受到壓縮，加上政策變化頻繁，將造成營運規劃不穩與市場預期混亂。

許凱勝觀察，不少企業開始提前布局，例如選用美國原物料送往亞洲加工再回銷美國等，減少應稅比例。也有業者強化研發與在美資產投資，善用美國減稅政策。

會計師葉俊麟說，川普透過關稅當作談判工具，雖引起爭議，但美國6月單月關稅收入破千億，消費者物價指數（CPI）僅上升至2.7%，就業也維持穩定，與部分經濟學者預期的經濟衰退相反，甚至促使聯邦準備理事會（Fed）討論降息。

他表示，台商除了關稅壓力，還面臨新台幣升值帶來的匯兌損失。他建議有意在美發展的企業，考慮善用川普稅制下的投資抵減，特別是可導入自動化的產業，應儘早評估進場時機。

律師韓正豫說，川普政府以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球商品加徵關稅，已遭美國企業與多州提告。法院一審裁定總統越權，目前進入上訴程序。

他表示，這項訴訟仍在法律程序，預料將一路打到最高法院，最快明年初才會有結果。由於期間充滿不確定性，建議企業採取保守策略，審慎規劃供應鏈與財務布局。