在野黨發布關稅評估報告…推演稅率20% 三成企業恐重傷

美國尚未公布台灣對等關稅稅率，在野黨昨（21）日發布「關稅衝擊影響評估期中報告」指出，電子零組件、電腦電子產品光學製造業、汽車及零件業是衝擊最大的三大產業；報告評估，一旦稅率達20%，近三成企業預估營收將減少超過30%。

針對美國關稅影響，國民黨國家政策研究基金會、民眾黨政策會共同完成衝擊評估，並由前台大校長管中閔擔任召集人，昨日發布民間版衝擊報告，管中閔、國政基金會財經召集人林祖嘉等專家、藍白立委都出席。

管中閔表示，若關稅超過20%，恐將重挫三成中小企業營收，政策不確定性是台灣廠商當前的最大威脅。

報告指出，電子零組件與機械設備等出口導向型產業，對關稅不確定性特別敏感。即便關稅尚未實施，已有逾五成受訪廠商表示，其直接或間接對美業務已受到實質影響，主要反映在營收下滑與成本上升兩方面。

調查顯示，有5%廠商已開始裁員，約25%企業已暫停增員計畫，另有23%業者考慮部分產能移至海外，以降低潛在衝擊。廠商面臨匯率、電價與綠電、缺工、AI與綠色轉型、政府協助政策資訊落差等困難。

受訪的238家廠商中，有88.5%為200人以下的中小企業。超過五成表示已受到美國擬課關稅的直接影響。

在模擬10%關稅情境下，近六成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動，但一旦課徵幅度提高至20%，有26%直指恐損失三成以上。

在模擬20%關稅情境下，傳統產業將是首波受創。橡膠製品業與其他製造商衝擊最劇，高達六成以上廠商預估營收將縮水逾三成；金屬製品、電力設備、塑膠與基本金屬業等加工產業也普遍預期營收下滑，工具機、汽車零組件等出口導向產業同樣無法倖免。報告指出，高科技產業中逾四成廠商預估未來營收將明顯下滑，顯示美國關稅政策若進一步延伸至半導體及關鍵零組件，出口結構恐將面臨深層衝擊。

林祖嘉表示，新台幣今年以來升值幅度已達10%，高於周邊國家，若升值幅度最終逼近14%，對出口衝擊恐將超過關稅本身。