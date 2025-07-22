經濟學人示警 產業關稅恐重創台灣

知名財經雜誌《經濟學人》17日發表專文指出，美國總統川普的對等關稅固然引發國際高度關注，但川普目前最嚴苛的其實是「產業別關稅」，尤其是半導體和藥品，台灣和新加坡都被點名可能受到巨大衝擊。

目前川普已針對鋁（50%）、鋼（25%）與汽車（25%）祭出高額產業關稅，並自8月1日起對銅加徵50%關稅；電子產品和半導體的調查結束後也可能同步課徵關稅。此外，川普也預告藥品關稅可能自低稅率開徵，一年內升至高達200%。其他品項如關鍵礦物與木材也可能納入。

經濟學人指出，儘管川普過去經常撤回威脅，但他的產業關稅行動不容輕忽。川普依1962年《貿易擴張法》第232條，得以用「國安威脅」為由限制進口，至於「威脅」的定義相當寬鬆，目前已有九項調查進行中。

至於哪些國家會被波及？報導分析，先進產業供應鏈深厚的國家將首當其衝。

以印度與新加坡為例，兩國每年對美國藥品出口額，平均皆為100億美元，但由於新加坡的藥品多為疫苗等高階產品，含有更多的本地附加價值，因此有效關稅增幅將是印度的六倍。

經濟學人提到，台灣在半導體領域面臨的有效關稅增幅最大，而日本與南韓的汽車產業則已受到衝擊。